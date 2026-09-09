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Заміна Віткоффа і Кушнера: хто може представляти США на переговорах з Путіним

Юрій Берендій
9 вересня 2026, 20:15
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Реткліфф готується до активнішої ролі у переговорах США.

Заміна Віткоффа і Кушнера: хто може представляти США на переговорах з Путіним
Реткліфф може замінити Віткоффа - що це змінить у переговорах США щодо війни РФ проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Реткліфф може отримати більшу роль у переговорах
  • Білий дім розглядає меншу участь Віткоффа і Кушнера
  • Трамп ще не ухвалив остаточного рішення

Директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати ключову роль у переговорах США з Росією та Україною на тлі можливого скорочення участі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Остаточного рішення щодо змін у команді президента США Дональда Трампа поки немає. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на п’ятьох осіб, обізнаних із планами американської адміністрації.

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За даними видання, представники Реткліффа вже поінформували європейських чиновників, що директор ЦРУ може активніше долучитися до контактів між Москвою та Києвом. Паралельно він підтримуватиме зв’язки з представниками розвідки обох країн.

У Білому домі водночас розглядають варіант, за якого Віткофф і Кушнер відійдуть від провідної ролі в українському напрямку. Віткофф, утім, може зберегти посаду спеціального посланця США та надалі працювати над питаннями Близького Сходу.

Зміни обговорюються після тривалого дипломатичного застою та провалу американських зусиль щодо мирної угоди наприкінці лютого. За словами співрозмовників FT, Вашингтон після цього почав розглядати перебудову переговорної команди.

Окремим фактором стала поява Реткліффа безпосередньо на російському напрямку. Наприкінці серпня він несподівано відвідав Москву, де говорив із високопоставленими представниками розвідки про війну в Україні та Ірані, а також російські "гібридні" загрози Європі.

Після цього українська розвідка повідомила президенту Володимиру Зеленському, що поїздка може свідчити про намір Реткліффа відігравати помітнішу роль у дипломатичних зусиллях США.

Водночас навколо повноважень американських переговірників уже виникли розбіжності. Двоє співрозмовників FT заявили, що між Реткліффом і Віткоффом триває боротьба за те, хто саме та з яких питань матиме головний вплив.

Підхід Віткоффа також викликав невдоволення у Києві, Москві та серед західних союзників України. Українська сторона вважала, що він недостатньо тиснув на Путіна для пом’якшення російських вимог, тоді як у Москві його частково звинувачували у відсутності прориву під час минулорічного саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Водночас Кремль, за даними співрозмовників видання, неофіційно дав зрозуміти готовність розглянути інший підхід Вашингтона. Путін при цьому публічно високо оцінював роботу Віткоффа.

На тлі кадрових дискусій Вашингтон також розглядав можливість призначення нового посла США в Москві. Передбачалося, що це може створити додатковий канал для контактів із російською владою.

Показовим став і сам візит Реткліффа до Москви. За словами двох джерел, Путін спочатку планував зустрітися з директором ЦРУ, однак згодом відмовився від неї після того, як Реткліфф озвучив представникам російських спецслужб песимістичну оцінку перебігу війни. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив FT, що такої зустрічі не планували.

Після поїздки Реткліффа до Москви Віткофф і Кушнер вирушили до російської столиці та Києва. Для Віткоффа це була вже восьма поїздка до Росії, а однією з цілей візиту, за даними джерел, було збереження його повноважень щодо України.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Після переговорів Віткофф і Кушнер заявили про оптимізм щодо можливого відновлення тристороннього діалогу США, Росії та України. Однак співрозмовники FT, обізнані з переговорами, стверджують, що американська сторона запропонувала небагато нових ідей, а Путін не продемонстрував готовності відмовлятися від попередніх вимог.

"Цю проблему не можна вирішити, просто час від часу втручаючись, - зазначив один із співрозмовників. - Це дуже складний конфлікт. Потрібна належним чином організована, постійна робота над кожним питанням. Наразі цього не відбувається", - зазначив співрозмовник FT.

Додатково ситуацію ускладнює позиція Кремля щодо припинення війни. Представник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що російський президент вважає: США можуть забезпечити негайне припинення вогню, якщо перестануть підтримувати Україну.

На цьому тлі Кушнер, за словами джерел, повідомив друзям про намір відійти від українського питання та зосередитися на дипломатичних зусиллях навколо Гази й американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Київ при цьому не демонструє переваг щодо того, хто саме представлятиме Вашингтон у подальшому. Троє високопоставлених українських чиновників заявили, що мають робочі відносини з усіма трьома представниками США.

"Ми задоволені [Реткліффом, - ред.], а також Джаредом і Стівом", - сказав один із українських чиновників. "Проблема - у росіянах", - додав він.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів

Диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін не зацікавлений у переговорах про завершення війни проти України, а взимку його небажання вести діалог може посилитися через розрахунок Кремля на складний період для українців. Про це повідомив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв'ю Укрінформу.

"У Путіна тепер немає жодного бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня, у нього буде ще менше мотивації, бо вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас Україна не збирається відмовлятися від дипломатичного напряму. У Києві вважають, що припинення роботи над можливими шляхами завершення війни за нинішньої ситуації створило б додаткові ризики.

Кислиця наголосив, що відмова від дипломатичних зусиль зараз була б помилковим і небезпечним рішенням.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного треку. Водночас він акцентував, що США шукають шлях для деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

Президент України також розповів про організаційні деталі візиту американської делегації до Києва. Він пояснив, що делегація приїхала потягом після ударів по аеродромах і розглядались альтернативні маршрути. За його словами, аеропорти Бориспіль і Жуляни технічно залишалися придатними для роботи.

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив про годинну телефонну розмову між президентами США та Росії щодо війни в Україні. За його словами, Трамп провів нові переговори з Путіним про припинення бойових дій і посередницькі зусилля. Ушаков також зазначив, що розмова тривала рівно годину і що конкретних домовленостей щодо припинення бойових дій не повідомили.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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