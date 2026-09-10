Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

Через нестабільну ситуацію деякі люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Прогноз магнітних бур 10-12 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли почнеться нова магнітна буря

Яка сьогодні очікується геомагнітна активність

Після кількох днів магнітних бур рівня G2, вплив сонячного вітру поступово слабне. Однак попереду ще щонайменше один геомагнітний шторм рівня G1. Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

10 вересня йде на спад магнітна буря G1. До 11 вересня ситуація залишатиметься нестабільною, але й без геомагнітних штормів. Однак вже 11-12 вересня очікується нова магнітна буря. Чи буде вона довготривалою - наразі невідомо.

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Магнітні бурі 10-12 вересня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 3,4, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Однак сонячний спалах С1 відповідає жовтому рівню.

Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Вже 11 та 12 вересня очікується зниження К-індексу до 3 та 2,7 відповідно.

Геомагнітна активність 10-12 вересня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;

Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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