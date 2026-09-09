Україна показала нову ракету для 'Вільхи': на що здатний боєприпас

Під час польоту ракета може коригувати траєкторію відповідно до заданих координат.

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Україна представила нову ракету для комплексу "Вільха" / колаж: Главред, фото: militarnyi.com

Коротко:

Заявлена максимальна дальність польоту ракети становить 110 кілометрів

Боєприпас оснащений боєголовкою масою 220 кг

Україна представила нову ракету для реактивної системи залпового вогню "Вільха". Боєприпас, розроблений Конструкторським бюро "ЛУЧ", зараз проходить завершальний етап випробувань. Зразок продемонстрували на міжнародній виставці MSPO 2026. Про це повідомляє "Мілітарний".

Заявлена максимальна дальність польоту ракети становить 110 кілометрів. Боєприпас оснащений боєголовкою масою 220 кг. Його калібр - 300 мм, довжина - 7,6 метра, а загальна маса сягає 907 кг.

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Під час польоту ракета може коригувати траєкторію відповідно до заданих координат. Для наведення використовуються супутникова навігація та бортова інерційна система, що дозволяє коригувати її рух протягом усього польоту.

Представлений на виставці зразок отримав змінену конструкцію хвостової частини. У ній використовується обертовий блок, завдяки якому корпус ракети залишається стабілізованим під час польоту.

У попередніх варіантах боєприпасів цього сімейства навколо поздовжньої осі оберталася вся ракета. Нове технічне рішення передбачає обертання лише відповідного блоку в хвостовій частині, що дозволило змінити принцип стабілізації боєприпасу.

Таким чином, нова розробка "ЛУЧ" поєднує дальність до 110 км, можливість коригування траєкторії протягом усього польоту та оновлену конструкцію системи стабілізації.

Фото: militarnyi.com

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Як писав раніше Главред, українські безпілотники середньої дальності чинять дедалі помітніший вплив на хід бойових дій, ефективно вражаючи російські логістичні маршрути та ускладнюючи постачання військ. Однак, як зазначають аналітики, навіть широке застосування таких БПЛА навряд чи стане вирішальним фактором, який дозволить Україні самостійно повернути окуповані території.

Також раніше Україна запровадила нову модель ведення війни: дронно-штурмові підрозділи, які об’єднують піхоту та безпілотні системи в єдину бойову мережу.

У Міноборони зазначають, що йдеться не про окремі групи операторів, а про цілісні бойові підрозділи, де піхота, повітряні дрони та наземні роботизовані платформи працюють синхронно.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про РСЗО: "Вільха" "Вільха" - українська важка реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 300 мм з корегувальними високоточними боєприпасами. Комплекс був розроблений київським конструкторським бюро "Луч" на основі радянської РСЗО 9К58 "Смерч", проте "Вільха" принципово відрізняється від радянського попередника наявністю системи точного наведення для кожної окремої ракети. Кожна ракета керується в польоті за допомогою газодинамічних рулів та супутникової/інерційної навігації. Під час залпу комплекс може наводити кожну з 12 ракет на свою окрему ціль. Калібр 300 мм робить ці ракети значно потужнішими та руйнівнішими, ніж снаряди легших західних систем на кшталт HIMARS (227 мм). Ракети та система керування виробляються силами українського оборонно-промислового комплексу.

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