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Сеньйора вагою 115 кілограмів: жінка підкорила суддів "Україна має талант" танцем живота

Олена Кюпелі
9 вересня 2026, 20:47
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У свої 46 героїня вирішила здійснити мрію та вийти на велику сцену.
Дівчина підкорила суддів талант-шоу
Дівчина підкорила суддів талант-шоу / Колаж: скріншот Главред

Коротко:

  • Яким танцем здивувала учасниця
  • Що про неї відомо

На сцену популярного талант-шоу"Україна має талант" вийшла цікава учасниця на ім'я Ірина.

46-річна учасниця працює менеджером з персоналу і вже три роки займається східними танцями. У свої 46 героїня вирішила здійснити мрію і вийти на велику сцену.

відео дня
Ірина підкорила своїм танцем
Ірина підкорила своїм танцем / Скріншот

Ірина розуміє, що її рухи можуть бути не такими ідеальними, як у людей, які займаються танцями з дитинства. Але героїня шоу "Україна має талант" переконана, що має свої козирі в рукаві, наприклад, подвійну харизму.

Танцівниця розповіла, що в її оточенні жінок, які почали займатися танцями в дорослому віці, називають сеньйорами.

Чи варто говорити, що учасниця зачарувала суддів - Олену Кравець, Артема Пивоварова та Стаса Боклана - своїм харизматичним танцем. Вона також зізналася, що її вага становить 115 кілограмів.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що на українському шоу "Україна має талант" виступив незвичайний учасник із Куби, який приїхав до України аж шість років тому.

Раніше також чоловік актриси Наталки Денисенко, бізнесмен і манекенник Юрій Ярошенко, вперше докладно розповів про вроджене захворювання, через яке ще в молодості його визнали непридатним до військової служби.

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Про особу: Олена Кравець

Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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