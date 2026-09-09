Сеньйора вагою 115 кілограмів: жінка підкорила суддів "Україна має талант" танцем живота

Коротко:
- Яким танцем здивувала учасниця
- Що про неї відомо
На сцену популярного талант-шоу"Україна має талант" вийшла цікава учасниця на ім'я Ірина.
46-річна учасниця працює менеджером з персоналу і вже три роки займається східними танцями. У свої 46 героїня вирішила здійснити мрію і вийти на велику сцену.
Ірина розуміє, що її рухи можуть бути не такими ідеальними, як у людей, які займаються танцями з дитинства. Але героїня шоу "Україна має талант" переконана, що має свої козирі в рукаві, наприклад, подвійну харизму.
Танцівниця розповіла, що в її оточенні жінок, які почали займатися танцями в дорослому віці, називають сеньйорами.
Чи варто говорити, що учасниця зачарувала суддів - Олену Кравець, Артема Пивоварова та Стаса Боклана - своїм харизматичним танцем. Вона також зізналася, що її вага становить 115 кілограмів.
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Раніше Главред повідомляв, що на українському шоу "Україна має талант" виступив незвичайний учасник із Куби, який приїхав до України аж шість років тому.
Раніше також чоловік актриси Наталки Денисенко, бізнесмен і манекенник Юрій Ярошенко, вперше докладно розповів про вроджене захворювання, через яке ще в молодості його визнали непридатним до військової служби.
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Про особу: Олена Кравець
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
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