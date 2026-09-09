Сеньйора вагою 115 кілограмів: жінка підкорила суддів "Україна має талант" танцем живота

У свої 46 героїня вирішила здійснити мрію та вийти на велику сцену.

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Дівчина підкорила суддів талант-шоу / Колаж: скріншот Главред

Коротко:

Яким танцем здивувала учасниця

Що про неї відомо

На сцену популярного талант-шоу"Україна має талант" вийшла цікава учасниця на ім'я Ірина.

46-річна учасниця працює менеджером з персоналу і вже три роки займається східними танцями. У свої 46 героїня вирішила здійснити мрію і вийти на велику сцену.

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Ірина підкорила своїм танцем / Скріншот

Ірина розуміє, що її рухи можуть бути не такими ідеальними, як у людей, які займаються танцями з дитинства. Але героїня шоу "Україна має талант" переконана, що має свої козирі в рукаві, наприклад, подвійну харизму.

Танцівниця розповіла, що в її оточенні жінок, які почали займатися танцями в дорослому віці, називають сеньйорами.

Чи варто говорити, що учасниця зачарувала суддів - Олену Кравець, Артема Пивоварова та Стаса Боклана - своїм харизматичним танцем. Вона також зізналася, що її вага становить 115 кілограмів.

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Про особу: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна актриса. Учасниця команд вищої ліги КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 року до кінця 2023 року - ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

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