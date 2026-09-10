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Чи відбудеться примусове повернення українських чоловіків із Німеччини: прогноз

Анна Ярославська
10 вересня 2026, 09:25
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Рада ЄС продовжила термін дії тимчасового захисту для українців до березня 2028, але встановила для нових заявників вимогу підтверджувати військові обов’язки.
Біженці, Європейський Союз
Тимчасовий захист для мешканців Укаріна продовжено до 4 березня 2028 року / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Ключові тези:

  • Вадефуль: Берлін знає, хто з українців живе в Німеччині
  • Адвокат Демченко називає цю заяву популізмом
  • Мобілізація за кордоном не проводиться, потрібні угоди

Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повернутися в Україну, а Берлін готовий допомогти Києву встановити особи таких громадян - таку позицію озвучив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

Як повідомляє Reuters, свою ініціативу міністр обґрунтував обсягом адміністративної інформації, якою вже володіє німецька держава.

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"Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує допомогу з соціального забезпечення, хто тут зареєстрований і хто має дозвіл на проживання", - сказав Вадефуль.

Міністр окремо наголосив, що Берлін готовий поділитися цими даними з українською стороною, щоб та могла визначити коло таких осіб.

За офіційними даними німецьких органів влади, на кінець минулого року в Німеччині перебувало близько 328 тисяч українських чоловіків.

Нова умова для заявників у ЄС

Заява міністра пролунала на тлі зміни правового режиму для українців у Євросоюзі. Раніше в Офіційному віснику ЄС опубліковано рішення Ради Європейського Союзу, яке продовжує тимчасову охорону для тих, хто виїхав через російську повномасштабну агресію, ще на рік - до 4 березня 2028 року. Документ набрав чинності 5 серпня 2026 року.

При цьому для нових заявників з’явився додатковий фільтр: статус не отримають ті, хто не зможе підтвердити виконання військових обов’язків згідно з українським законодавством. У рішенні зазначено, що вимогу запроваджують з урахуванням поточних оборонних потреб України, а держави-члени зможуть вимагати відповідні документи або інші докази.

"Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові обов’язки", - зазначено в рішенні Ради ЄС.

Обмеження стосується виключно заяв, поданих після набрання рішенням чинності. На українців, які вже користуються тимчасовим захистом у державі-члені ЄС і безперервно зберігають цей статус, нові правила не поширюються.

Чи відбудеться примусове повернення українських чоловіків із Німеччини: прогноз
​Українські біженці в Європі / Інфографіка: Главред ​

"Просто так передати на запит України не можна"

Практичну вагу заяви глави німецького МЗС ставить під сумнів адвокат Юрій Демченко, який спеціалізується, зокрема, на законодавстві Німеччини. У коментарі для ТСН він пов’язує риторику міністра з виборчим циклом у ФРН.

"Це політичний популізм, який не має нічого спільного з реальністю, оскільки нещодавно відбулися вибори", - переконаний Демченко.

Ключова перешкода, на думку адвоката, полягає в обробці інформації про громадян. Він підкреслює, що навіть за наявності політичної волі механізм не запускається автоматично.

"Тут діє законодавство про захист персональних даних. Просто так взяти й передати на запит України не можна. Потрібна процедура. А ось питання депортації тут не стоїть", - зазначає він.

Не змінює ситуації й сам факт встановлення місця перебування людини, оскільки українська сторона про це в більшості випадків уже поінформована. Демченко звертає увагу, що чимало його клієнтів під час оновлення військово-облікових даних у "Резерв+" самостійно вказували закордонну адресу проживання - саме для того, щоб ТЦК не надсилали штрафи помилково.

"Мобілізація триває лише на території України, за кордоном вона не може відбуватися", - підкреслює адвокат.

Чи відбудеться примусове повернення українських чоловіків із Німеччини: прогноз
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Юридичний інструментарій для примусового повернення теж відсутній: між Києвом і Берліном діють угоди, але жодна з них не передбачає передачу особи через невиконання військових обов’язків. Повернути особу з ФРН до України можна лише за порушення нею закону на німецькій території, зазначає Демченко.

Теоретично зміни можливі, однак їхня реалізація на практиці виглядає малоймовірною через темпи європейського нормотворення.

"Для цього потрібно переписати європейське законодавство, німецьке, потрібно підписати угоди. З огляду на те, як у Європі відбувається нормотворча діяльність, це може зайняти 2–3 роки", - додав адвокат.

Українські біженці за кордоном - новини

Як писав Главред, на початку червня стало відомо, що Польща підтримує ідею обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку. У Варшаві вважають логічним, що особи, які не мають права на законний виїзд з України, не повинні отримувати статус захисту в європейських країнах.

Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

Німеччина підтримує зусилля України щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу, тому в Берліні готують механізми для повернення українських біженців на батьківщину.

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Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) - щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

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