У Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок: постраждали 4 рятувальників

Під час розгортання сил ДСНС сталася повторна детонація.

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Наслідки атаки на Хмельницький / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Хмельницька область знову опинилася під ударом дронів РФ

Пожежу на території міського ринку гасили 8 одиниць техніки

Пожежа після "прильоту" повністю загашена

Хмельницька область зазнала чергової російської атаки. У обласному центрі через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Подробиці повідомили голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та ДСНС.

Тюрін уточнив, що в Хмельницькому сили ППО збили повітряну ціль. Сталося падіння уламків і загоряння на території одного з ринків.

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"Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події сталася повторна детонація", - йдеться в повідомленні ДСНС.

В результаті вибуху травмовано 4 рятувальників: їх госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Пожежу було ліквідовано.

На місці працювали 45 рятувальників та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, Росія в ніч на 9 вересня атакувала ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою - серед цивільних є загиблі та поранені, а пункт припинив роботу. Дрони влучили в інфраструктуру пункту та прилеглу територію, там виникли пожежі.

У ніч на 9 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У результаті удару спалахнули пожежі. Зокрема, горів склад із будівельними матеріалами та приватний будинок.

Двох людей госпіталізовано внаслідок атаки росіян на Дніпро. Це 51-річний чоловік і 52-річна жінка. 15-річний хлопець, який перебував у будинку, понівеченому ворожим ударом, не потребує госпіталізації.

У ніч на 8 вересня російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ може перейти до атак на об'єкти культури: думка експерта

Росія розширює перелік об’єктів для атак. Після ураження української логістики та складів у списку з’явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об’єкти культурної спадщини. Про це заявив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак.

"Розуміємо, що далі, згідно з їхнім планом, найімовірніше, відбудеться руйнування якихось історичних будівель, пам’яток архітектури та історії, яким там по 100, 200, аж до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це лише перший крок. У будівлю Головного управління розвідки вже раніше завдавалися удари. Тому, з огляду на новий етап, розуміємо, що нас будуть тероризувати, доки не буде знайдено оптимального виходу з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - сказав експерт.

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