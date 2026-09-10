РФ масовано тероризує Кривий Ріг 'Шахедами': є прямі влучання та поранені

Унаслідок масованої атаки є прямі влучання по житловому сектору.

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Атака РФ на Кривий РІГ / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

Кривий Ріг масовано атакують "Шахеди"

Є прямі влучання у житловому секторі

Внаслідок ворожого удару є поранені

У ніч проти 10 вересня російські війська масовано атакують Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Після опівночі в місті пролунала серія потужних вибухів. Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто перебуває під щільною атакою російських БпЛА, частина дронів ще прямує до міста.

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"Місто під щільною атакою ворожих БПЛА. Ще є на підльоті до міста. Бережіть себе", - йдеться в повідомленні.

За словами Вілкула, внаслідок атаки зафіксовано прямі влучання у житловому секторі. Є поранені, їх уже доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Згодом очільник Ради оборони міста додав, що російські дрони атакували п’ять локацій у Центрально-Міському та Саксаганському районах Кривого Рогу. На двох місцях спалахнули пожежі, їх наразі гасять.

Внаслідок атаки у місті пошкоджено багато будинків, а також заклади освіти, культури та бізнесу. Проводиться аварійно-рятувальна операція.

"На зараз двоє поранених, один чоловік важкий, один середній. Зараз перебувають в операційній, лікарі надають усю необхідну допомогу", - зазначив Вілкул.

Шахед / ІнфографІка: Главред

Скільки ще триватиме "шахедний" терор РФ: прогноз Буданова

Російська армія може продовжувати атаки на Україну з використанням реактивних безпілотників щонайменше до парламентських виборів у Росії, які відбудуться 18–20 вересня. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

За словами голови ОП, Москва намагається створити для росіян "картинку перемоги", яку не може підкріпити реальними результатами на полі бою.

"У Росії наближаються вибори. Їм теж потрібно показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчуваються. Як і весь світ не відчуває. Тому терор. Вони не вміють по-іншому. Щонайменше до виборів (триватимуть атаки "шахідів" - Ред.)", - сказав Буданов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська завдали прицільного удару ударними БпЛА по території торговельно-розважального центру в Сумах. Унаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 14 зазнали поранень.

Кроім того, окупаційні війська РФ вчергове атакували Київ. 9 вересня ввечері в столиці пролунала серія потужних вибухів. За даними моніторингових каналів, один із ударів стався в районі ТРЦ Lavina Mall.

Раніше повідомлялося, що протягом ночі та дня 8 вересня в столиці постраждали 23 людини. 14 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Троє з них - у важкому стані.

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Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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