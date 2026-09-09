РФ повторно атакувала Київ: біля великого ТРЦ піднявся густий дим - перші деталі

Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати Київ ударними дронами. Увечері в столиці пролунала серія потужних вибухів.
За даними моніторингових каналів, один із ударів стався в районі ТРЦ Lavina Mall. Після вибуху біля торговельного центру піднявся густий дим.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі внаслідок падіння БпЛА на відкритій території біля 16-поверхового житлового будинку виникло загоряння автомобілів.
За словами мера, кількість постраждалих у столиці зросла до 16. Серед них - двоє дітей.
"На місце події прямують екстрені служби. Наразі 16 постраждалих у столиці. Серед них - двоє дітей", - повідомив мер.
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