РФ повторно атакувала Київ: біля великого ТРЦ піднявся густий дим - перші деталі

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В Києві прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скриншот

Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати Київ ударними дронами. Увечері в столиці пролунала серія потужних вибухів.

За даними моніторингових каналів, один із ударів стався в районі ТРЦ Lavina Mall. Після вибуху біля торговельного центру піднявся густий дим.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Деснянському районі внаслідок падіння БпЛА на відкритій території біля 16-поверхового житлового будинку виникло загоряння автомобілів.

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За словами мера, кількість постраждалих у столиці зросла до 16. Серед них - двоє дітей.

"На місце події прямують екстрені служби. Наразі 16 постраждалих у столиці. Серед них - двоє дітей", - повідомив мер.

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