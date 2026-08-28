Помер король Норвегії Гаральд V: що відомо про найстарішого монарха Європи

Останніми тижнями монарх перебував у лікарні через проблеми зі здоров’ям.

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Помер король Норвегії Гаральд V / Колаж: Главред, фото: royalcourt.no, Вікіпедія

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В Осло помер найстаріший монарх Європи Гаральд V

Королівський двір офіційно підтвердив смерть короля

Лікарі попереджали родину про важкий стан монарха

Король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня 2026 року у віці 89 років в університетській лікарні в Осло. Про це офіційно оголосив Королівський двір Норвегії .

Королівський прапор на даху палацу опустили до половини щогли - саме так у Норвегії повідомляють про смерть короля.

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При дворі також повідомили, як помер Гаральд V.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Його Величності короля Гаральда. Король Гаральд мирно помер в університетській лікарні Осло "Ріксхоспіталет" у п’ятницю, 28 серпня, о 6:35 ранку", - йдеться в повідомленні.

Скріншот / royalcourt.no

На що хворів Гаральд V

Останніми тижнями Гаральд V перебував у лікарні через проблеми зі здоров’ям.

Як повідомляло норвезьке видання NRK, король Гаральд потрапив до лікарні 17 серпня через затримку рідини в організмі. До цього монарх протягом кількох тижнів проходив лікування від захворювання крові.

89-річний монарх страждав від гемолітичної анемії, яка спричиняє зниження кількості еритроцитів в організмі та призводить до втоми й задишки.

Консультант-гематолог лікарні, в якій перебував король Гаральд, повідомив, що родині слід готуватися до найгіршого.

"З огляду на його вік та маючи лише обмежену інформацію про перенесені ним раніше захворювання, ми вважаємо за необхідне визнати, що ситуація дуже серйозна і нам потрібно готуватися до найгіршого", - зазначив він.

Чим відомий Гаральд V

Гаральд V був найстаршим монархом Європи та останнім живим представником королівської Європи, яка пережила Другу світову війну: він народився в Аскері поблизу Осло, а у віці трьох років разом із матір’ю та сестрами втік від нацистської окупації спочатку до Швеції, а потім кораблем - до США. На відміну від низки європейських монархів, які зреклися престолу в останні роки через вік, він відмовився від абдикації.

Гаральд V був церемоніальним главою Норвегії з січня 1991 року - з моменту смерті свого батька, короля Улафа.

Походить із династії Глюксбургів. Перший король Норвегії з ім’ям "Гаральд" з початку XII століття, з часів Гаральда IV.

Народився в резиденції Скаугум в Аскері 21 лютого 1937 року в родині кронпринца Улафа (згодом короля Улафа V) та Марти Шведської, ставши першим принцом, який народився в Норвегії, з 1370 року. Він третя дитина в родині (старші сестри - принцеси Рагнхільда та Астрід). Є троюрідним братом королеви Великої Британії Єлизавети II.

Професійно займався вітрильним спортом, представляв Норвегію на Олімпійських іграх 1964, 1968 та 1972 років.

У 1968 році одружився з дівчиною недворянського походження на ім‘я Соня Гаральдсен.

Цей вибір Гаральда дав можливість його дітям - принцесі Марті Луїзі та кронпринцу Гокону - також укласти шлюби з партнерами, які не є представниками знатних родин, зазначає оглядачка журналу Se og Hør Керолайн Вагле.

"Він ніколи не боявся проявляти емоції, гумор або [показувати] вразливість, і це робило його образ дуже людяним", - сказала Вагле.

Король Гаральд у 1968 році одружився з Сонею Гаральдсен / Фото: www.royalcourt.no

У 2003–2004 та 2005 роках король тяжко хворів, переніс операції з лікування раку та серцево-судинних захворювань (йому було зроблено аортокоронарне шунтування). Обидва рази кронпринц Гокон виконував обов’язки регента.

"Народний король"

Після 35 років перебування на троні Гаральд V запам'ятається як популярний монарх і реформатор. Одна з його головних заслуг - модернізація монархії. Норвежці називали його "народним королем" і "дідусем" нації за простоту у спілкуванні, відкритість і демократичність, пише BBC.

Під час його перебування на троні норвезька монархія стала прозорішою у фінансових та медичних питаннях, було зроблено багато для забезпечення рівності у громадянських та соціальних правах.

Кореспондент Nettavisen Тове Таалесен зазначає, що король Норвегії був дуже близьким до народу, а мешканці Норвегії називали його "одним із нас".

Гаральду V / Фото: Вікіпедія

Липень 2011 року приніс Гаральду V найважче випробування за роки правління. Країну сколихнув кривавий теракт: правий радикал Андерс Брейвік позбавив життя 8 осіб в Осло, після чого влаштував бійню в молодіжному таборі на острові Утейя, де застрелив 69 осіб - переважно підлітків.

Наступного дня монарх звернувся до нації по телебаченню, а пізніше виголосив емоційну промову на пам’ятній церемонії. Історик Оле-Йорген Шульсруд-Гансен вважає той виступ ключовою віхою для норвезького престолу в цьому столітті: "Цей епізод назавжди залишиться в народній пам’яті як еталон того, якою має бути монархія".

П’ять років по тому, у 2016-му, норвезький лідер знову опинився в центрі уваги громадськості - цього разу завдяки яскравій промові на підтримку релігійного, етнічного та сексуального різноманіття

Він нагадав, що норвезький народ багатогранний: це й уродженці країни, й іммігранти з Афганістану, Пакистану, Польщі, Швеції, Сомалі чи Сирії. Гаральд підкреслив, що громадяни країни вірять у Бога, Аллаха, Всесвіт або залишаються атеїстами, а серед молоді та дорослих є як гетеросексуальні, так і одностатеві пари, і всі вони однаково є частиною Норвегії.

"Вони випромінюють надію": Гаральд V запам’ятався своєю щирою підтримкою України

Попри традиційний для норвезької монархії нейтралітет і церемоніальний статус, після лютого 2022 року Гаральд V зайняв непохитну та публічну позицію на підтримку України, регулярно звертаючись до нації та світу.

У своєму новорічному зверненні до нації 31 грудня 2022 року король засудив агресію Росії.

"З жорстокою війною Росії в Україні нова серйозна загроза нависла над нашою частиною світу", - підкреслив монарх.

Гаральд V висловив глибоку вдячність норвезькому народу за солідарність і закликав мешканців країни зігріти українських біженців своїм людським теплом, проявити максимальну гостинність і зробити Норвегію для них безпечною, надійною гаванню.

Володимир Зеленський та Гаральд V / Фото: president.gov.ua

У грудні 2023 року Гаральд V і королева Соня провели аудієнцію та офіційний обід у Королівському палаці в Осло на честь Президента України Володимира Зеленського. Ця зустріч справила глибоке враження на норвезького правителя.

Пізніше у своїй новорічній промові монарх навів українців як приклад усьому світу - як зразок незламного духу.

"Навіть там, де, здається, найтемніше, є сила, яка змушує людей зробити крок у новий день… Вони перебувають у епіцентрі найважчих ситуацій, але не здаються. Вони випромінюють надію та життєву силу", - говорив Гаральд V.

Аудієнція президента України у короля Норвегії Гаральда V / Фото: president.gov.ua

Хто стане новим королем Норвегії

Після смерті Гаральда V трон у ту ж мить перейшов до його сина Гокона. Як пише NRK, згідно з конституційною логікою Норвегії спадкоємець отримує корону автоматично, без указів, голосувань та церемоній. Саме з цієї традиції походить вислів "Король помер, хай живе король".

Найближчим часом, щойно це стане практично можливим, у палаці скличуть надзвичайну державну раду - там новий король вперше зустрінеться з урядом уже як глава держави. Він формально поінформує міністрів про смерть попередника, про власне сходження на престол, а також про королівське ім’я та девіз, які він обрав для свого правління.

Питання імені - не формальність: монарх має право вибору, і в історії європейських династій регентське ім’я нерідко не збігалося з тим, під яким спадкоємця знали десятиліттями.

"Гокон і Магнус - обидва можливі королівські імена, але король Улаф казав, що використовуватиметься саме Гокон. Більшість очікує, що він візьме ім’я Гокон VIII", - зазначив історик королівського дому Тор Бомонн-Ларсен.

Єдиний син короля Норвегії Гаральда V та його дружини королеви Соні / Фото: Вікіпедія

Західні ЗМІ вже пишуть про нового монарха як про короля Гокона VIII, тоді як норвезькі ЗМІ на момент публікації подають це ім’я як очікуване рішення, яке має бути оголошене саме в державній раді. Разом із цим монарх оголошує й девіз - Гаральд V, як і його батько та дід, обрав "Alt for Norge" ("Усе для Норвегії").

Після завершення надзвичайної сесії Державної ради королівський прапор на даху палацу знову піднімають до верху - тепер уже на честь нового короля. Одночасно з балкона палацу вивішують прапор із траурною стрічкою на половині древка, і він буде висіти там до закінчення похорону. На решті офіційних будівель країни прапори також залишаться на половині древка.

Незважаючи на автоматичний перехід престолу, стаття 9 Конституції вимагає від монарха присяги на вірність основному закону перед депутатами. Текст, який новий король промовляє перед народними обранцями, не змінювався з 1905 року.

"Я обіцяю і клянуся правити Королівством Норвегія відповідно до його конституції та законів, і нехай допоможе мені Бог всемогутній і всезнаючий", - такі слова лунають з трибуни парламенту.

Про самого спадкоємця Гаральд V говорив публічно й без дипломатичної обережності - у книзі "Kongen forteller" він описував сина як друга й співробітника, з яким радився сам і якому давав поради.

"Наші стосунки ставали дедалі тіснішими. Він мудра людина. З ним усе буде добре, коли настане час. Знати це - приємно. Гадаю, мій батько хвилювався більше, ніж я. Мені пощастило, що саме кронпринц Хокон продовжить цю справу", - сказав Гаральд V про свого наступника.

В останні роки спадкоємець отримував дедалі більше повноважень і представницьких завдань, а батько й син регулярно виконували обов’язки разом - від відкриття сесій Стортингу до зустрічей з українськими біженцями в Осло в березні 2022 року.

Гаральд V казав: наступник візьме те, що захоче взяти, і змінить те, що захоче змінити.

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