Дрони вдарили по Кривому Рогу: горіли будинки та навчальні заклади, є поранені

В результаті атаки п’ятеро людей отримали поранення, двоє з них госпіталізовано. Один чоловік перебуває у важкому стані.

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Атака на Кривий Ріг 10 вересня 2026 року - наслідки / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кривий Ріг атакували дрони, є постраждалі

Поранено п’ятьох людей, пошкоджено будинки та об’єкти

ППО збила 24 БПЛА над Дніпропетровщиною

У ніч на 10 вересня росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками. Зафіксовано прямі влучання ворожих дронів у житловому секторі. Є постраждалі.

Як повідомив голова Ради оборони міста, наслідки атаки БПЛА зафіксовано в п’яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах Кривого Рогу. Вночі на двох із них тривало гасіння пожеж.

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Повідомлялося про двох поранених, які перебувають в операційній. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

"Багато пошкоджених будинків у приватному та багатоповерховому секторах, навчальних закладів, об’єктів культури та бізнесу. Проводиться аварійно-рятувальна операція", - зазначив чиновник.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Вранці в четвер голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що п’ятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки росіян на Кривий Ріг.

"Двоє з них госпіталізовані. 42-річний чоловік у важкому стані, 41-річний чоловік у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. У місті пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки", - написав голова ОВА.

За його словами, минулої ночі сили ППО збили 24 ворожі БПЛА в небі над Дніпропетровською областю.

У Кривому Розі пошкоджено житлові будинки / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Оновлено. О 07:35 Вілкул повідомив, що внаслідок ударів РФ на семи локаціях у двох районах міста поранення отримали 5 людей.

"Двоє чоловіків 41 та 42 років були госпіталізовані з важкими політравмами – прооперовані, один із них направлений для подальшого лікування у м. Дніпро. Лікарі роблять все необхідне і борються за їхнє життя. Ще трьом постраждалим допомогу було надано на місці - дівчині 19 років, жінці 61 року та чоловікові 43 років", - написав він.

За наявною зараз інформацією від російської атаки фактично зруйновано кілька будинків приватного сектору, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 17 будинків приватного сектору, 2 школи, об'єкти цивільної інфраструктури, об'єкти бізнесу, лінії електропередач.

"Пожежі, що виникли, були до 03:00 погашені. Ідуть роботи з ліквідації наслідків ударів, задіяно всі необхідні служби", - додав Вілкул.

Вночі було організовано та розгорнуто Штаб допомоги людям у Центрально-Міському районі. Зараз він уже працює біля об'єкту культури що поруч із фонтаном. Там можна отримати необхідні будівельні матеріали, написати заяви на матеріальну допомогу від міста, комунальні бригади також нададуть допомогу всім, кому це необхідно.

У Криворізькому районі інших обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Пошкоджені ліцей, багатоквартирні будинки та приватна оселя. Поранень дістали троє людей.

У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи - працюють.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на 10 вересня Хмельницька область зазнала чергової російської атаки. У обласному центрі через атаку російського БПЛА на території одного з ринків виникла пожежа. Під час розгортання сил і засобів ДСНС на місці події сталася повторна детонація. У результаті вибуху травмовано 4 рятувальників.

Росія в ніч на 9 вересня атакувала ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче" на кордоні з Молдовою - серед цивільних є загиблі та поранені, а пункт припинив роботу. Дрони влучили в інфраструктуру пункту та прилеглу територію, там виникли пожежі.

У ніч на 9 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У результаті удару спалахнули пожежі. Зокрема, горів склад із будівельними матеріалами та приватний будинок.

Двох людей госпіталізовано внаслідок атаки росіян на Дніпро. Це 51-річний чоловік і 52-річна жінка. 15-річний хлопець, який перебував у будинку, понівеченому ворожим ударом, не потребує госпіталізації.

У ніч на 8 вересня російська окупаційна армія завдала удару по ринку в передмісті Одеси. За даними ЗМІ, йдеться про промислово-товарний ринок "7 кілометр". Це один із найбільших ринків у Східній Європі.

Україна створює дешеву альтернативу Patriot

Україна очолила пан'європейський проєкт Freyja з розробки недорогого перехоплювача балістичних ракет, який має стати альтернативою PAC-3 для Patriot. Причина - дефіцит систем ППО в Україні та у її союзників, занадто висока ціна американських ракет і занадто повільні темпи їхнього виробництва, повідомляє The Economist.

Ключова вимога до нової ракети - сумісність із радарами та каналами передачі даних стандарту НАТО, а також можливість її масового виробництва. Сам проєкт співрозмовники видання описують як "місячну місію".

Головним розробником стала Fire Point - українська компанія, що має особливо тісні зв’язки з урядом, відома ударними дронами та далекобійною крилатою ракетою Flamingo.

Fire Point заявляє, що зможе досягти успішного перехоплення балістичної ракети вже до середини 2027 року.

Метью Бінт із Міжнародного інституту стратегічних досліджень оцінює перспективи більш стримано: у кращому випадку Freyja може досягти певного рівня оперативної готовності до 2028 року.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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