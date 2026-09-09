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Дрони дістали ціль за 3200 км: Fire Point заявила про рекордний удар по РФ

Руслана Заклінська
9 вересня 2026, 19:17оновлено 9 вересня, 19:51
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Уражено Новоуренгойський ЗПКТ у Ямало-Ненецькому АО РФ.
Дрони дістали ціль за 3200 км: Fire Point заявила про рекордний удар по РФ
Пожежа в Новому Уренгої / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Уражено Новоуренгойський ЗПКТ
  • На підприємстві спалахнула пожежа
  • Завод розташований понад 3200 км від України

Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ був уражений. На підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Близько 14:00 на Ямалі та в сусідніх регіонах Росії оголосили дронову небезпеку. Через кілька годин стало відомо про атаку на Новоуренгойський ЗПКТ.

відео дня

На відео, оприлюдненому Exilenova+, видно пожежу на території підприємства. Підприємство розташоване у глибокому тилу Росії - більш ніж за 3200 км по прямій від України.

Дрони дістали ціль за 3200 км: Fire Point заявила про рекордний удар по РФ
Пожежа на Новоуренгойському заводі/ Фото: скріншот

Губернатор Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов заявив, що уламки безпілотників впали на "один із промислових об'єктів міста", після чого виникла пожежа. За його словами, постраждалих немає.

Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування є одним із ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Проєктна потужність підприємства становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік.

Fire Point розкрила подробиці удару

Українська оборонна компанія Fire Point після повідомлень про атаку опублікувала загадковий допис.

"Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль", - заявили в компанії.

Дрони дістали ціль за 3200 км: Fire Point заявила про рекордний удар по РФ
Удар по Новоуренгойському заводу / Фото: Fire Point

Згодом у компанії заявили, що дрони FP-1 подолали понад 3200 км та встановили новий рекорд дальності ураження.

"Ціллю став Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Це один із найбільших заводів із підготовки газового конденсату в Росії. Він забезпечує сировиною подальшу переробку, з якої отримують пальне та інші нафтопродукти", - йдеться у повідомленні Fire Point.

Зафіксовано влучання на території підприємства. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Удари по російських цілях - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про удари по цілях у Краснодарському краї. Внаслідок ударів уражені палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та кілька РЛС.

Головне управління розвідки МО України повідомило про ураження російського фрегата "Адмірал Ессен" у Новоросійську. На палубній надбудові корабля спалахнула пожежа.

Військово-Морські Сили ЗС України повідомили про застосування ракети "Нептун" для ураження корабля. У пресслужбі ВМС зазначили, що атака сталася в ніч на 9 вересня і під час неї також були уражені інші військові об’єкти ворога.

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Про джерело: Fire Point

Fire Point - українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем і ракетного озброєння. Компанія стала одним із помітних учасників українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни.

Підприємство відоме передусім розробкою далекобійних ударних безпілотників та ракетних технологій. Одним із найвідоміших проєктів Fire Point є крилата ракета "Фламінго", а також ракета-перехоплювач FP-7.x, яка має стати основою для антибалістичної системи Freyja.

Також Fire Point працює над розробкою балістичної ракети FP-9. За заявленими даними, вона має дальність ураження близько 855 км та бойову частину вагою до 800 кг.

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