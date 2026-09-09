Жахливі зміни: зірка серіалу "Свахи" налякав своїм виснаженим виглядом

Коротко:
- Чому актор так виглядає
- Що з ним сталося
Російський актор-путініст, який тривалий час знімався в Україні та прославився завдяки українському серіалу"Свати", Федір Добронравов, став фактично невпізнанним.
Як пишуть російські пропагандисти, "Іван Бутько" з’явився на нових кадрах зі зйомок російської драми "Поле Куликово". Актор постав у образі Сергія Радонезького - і його зовнішній вигляд викликав бурхливе обговорення.
На опублікованих знімках Добронравов виглядає помітно постарілим і схудлим: глибокі зморшки, втомлений погляд і худорлявість роблять його майже невпізнанним. Багато хто відзначає, що артист ніби різко постарів і виглядає значно старшим за свої роки.
Різке перетворення пов’язане не тільки з віком, а й із роллю: для проєкту акторові довелося кардинально змінити зовнішність, щоб максимально точно передати образ духовного наставника й аскета.
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Про особу: Федір Добронравов?
Федір Добронравов - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування та дубляжу, продюсер, співак; народний артист Російської Федерації.
У 2014 році підтримав окупацію Криму Росією.
У листопаді 2017 року Добронравову на три роки заборонили в’їзд до України через його публічну підтримку окупації Криму Росією.
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну, брав участь у концертах на підтримку російської агресії.
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