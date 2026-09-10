ЗСУ завдали нищівних ударів по восьми об'єктах в тилу РФ - Зеленський

Під ударами були об’єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

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Удари по Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези Зеленського:

ЗСУ завдали ударів по восьми об’єктах РФ

Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні та порт у Дагестані

Росія отримує відповідь на свій щоденний терор проти України

Українські військові за минулу добу завдали ударів по восьми об’єктах російської інфраструктури, які працюють на війну проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, уражено нафтопереробний завод у Ямало-Ненецькому регіоні, а також морський торговий порт у Дагестані. Під ударами також опинилися об’єкти в Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

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Зеленський наголосив, що Росія продовжує щодня завдавати ударів по Україні, отримуючи у відповідь удари по об’єктах, які забезпечують її воєнні спроможності.

"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність", - наголосив президент.

Пожежа в РФ після української атаки / Фото: скріншот

Відео із наслідками атаки по РФ дивіться за посиланням.

У Fire Point заявили, що Сили оборони атакували дронами FP-1 Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані. Це єдиний незамерзаючий глибоководний порт Росії на Каспійському морі, який працює протягом усього року та забезпечує сполучення РФ із країнами Каспійського регіону, зокрема Іраном.

"Зафіксовано влучання та подальшу пожежу на території порту. Наслідки ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Удар по порту в Махачкалі / Фото: t.me/firepointofficial/293

Махачкала також використовувалася як один із маршрутів доставки іранських ударних безпілотників Shahed до Росії через Каспійське море. Надалі дрони перевозили до районів їхнього застосування проти України.

За перші вісім місяців 2026 року порт перевалив понад 2,9 млн тонн вантажів, з яких понад 2,08 млн тонн припало на нафту.

Що означає "закриття неба" над Росією - думка експерта

Фактичне "закриття неба" над Росією не обов’язково означає юридичну заборону польотів. Йдеться про створення таких умов, за яких цивільна авіація не зможе стабільно та безпечно працювати. За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, ключовим напрямком у такому сценарії може стати московський авіаційний вузол.

Для цього, на думку експерта, недостатньо поодиноких атак. Регулярна поява безпілотників поблизу великих аеропортів змушуватиме диспетчерів обмежувати або зупиняти прийом і відправлення літаків навіть без прямого ураження злітно-посадкових смуг.

"Фактично потрібно реалізувати схожу або аналогічну стратегію до тієї, яку застосовує Росія. Тобто кожні кілька годин десятки безпілотників мають запускатися й перебувати в повітряному просторі РФ", - пояснив Долінце в коментарі УНІАН.

Ще одним фактором може стати пошкодження навігаційного та іншого обладнання, необхідного для роботи аеродромів. Проблеми з такими системами, а також обмежена кількість екіпажів, які мають допуски до складних категорій посадки, здатні додатково ускладнити роботу російських аеропортів і зробити польоти до РФ менш привабливими для перевізників.

Удари по Росії - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ВМС повідомили, що уразили фрегат "Адмірал Ессен" у Новоросійську. Пресслужба підкреслила,що удар було завдано "Нептуном".

Місцеві пабліки повідомляють про серію потужних вибухів у Сочі в районі морського порту. У порту виникла пожежа і здійнявся густий дим.

Telegram-канал Astra повідомив про атаку дронів по Махачкалі. Згідно з повідомленням удар по Махачкалі спричинив пожежі в районі морського порту та ймовірні пошкодження будівлі театру.

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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