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Армія РФ просунулася на двох ключових напрямках: що відбувається на фронті

Інна Ковенько
9 вересня 2026, 18:56
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Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи в Донецькій області.
Окупанти просунулися на Донеччині
Окупанти просунулися на Донеччині / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Що відомо:

  • Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
  • Війська РФ просунулися на Костянтинівському напрямку
  • Також окупанти мають успіхи на Покровському напрямку

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів Донецької області.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у середу, 9 вересня.

відео дня

Де просунувся ворог

Костянтинівський напрямок

За інформацією аналітиків, на Костянтинівському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Степанівка Іллінівської сільської громади Краматорського району Донеччини.

Ворог просунувся поблизу Степанівки
Ворог просунувся поблизу Степанівки / Фото: DeepState

Покровський напрямок

На Покровському напрямку окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу селища Котлине Покровської міської громади.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Степанівки та Котлиного", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Ворог просунувся поблизу Котлиного
Ворог просунувся поблизу Котлиного / Фото: DeepState

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Новоселівки, Миколайпілля, Шахового, Софіївки, Русиного Яру, Іллінівки та Кучерового Яру.

Зазначається, що 49 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Білицьке, Новий Донбас, Водянське, Шевченко, Надія, Мирне, Сергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Добропілля, Ганнівка, Красноподілля та Новопавлівка.

У Генштабі додають, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 263 бойові зіткнення.

Армія РФ просунулася на двох ключових напрямках: що відбувається на фронті
Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав раніше Главред, російські війська продовжують повільно просуватися в Донецькій області та наближаються до Слов'янська й Краматорська. На цьому тлі восени на цій ділянці фронту можуть розгорнутися одні з найінтенсивніших боїв року. Для нового керівництва Збройних сил України майбутня кампанія стане серйозним випробуванням, пише Reuters.

Крім того, після кількох місяців контратак і поступового поліпшення тактичної ситуації на Лиманському напрямку підрозділи 3-го армійського корпусу поверненули під контроль понад 200 квадратних кілометрів території - це більше, ніж площа Одеси, яка становить 162,4 км².

Нагадаємо, аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Окупаційна армія РФ просунулася на Слов’янському, Краматорському та Покровському напрямках

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Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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