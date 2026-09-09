РФ прицільно вдарила БПЛА по ТРЦ у Сумах: є загиблі, серед поранених - діти

Внаслідок удару РФ пошкоджені будівля ТРЦ та автомобілі на парковці.

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Наслідки удару по ТРЦ у Сумах / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, t.me/kobzarartemsn

Що відомо:

РФ завдала удару БпЛА по ТРЦ у Сумах

Загинули двоє людей

До лікарні доставили 21 людину

Російські війська завдали прицільного удару ударними БпЛА по території торговельно-розважального центру в Сумах. Унаслідок атаки загинуло двоє людей. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок удару пошкоджено будівлю ТРЦ та автомобілі, припарковані на території. Також виникла пожежа.

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"Наразі підтверджено загибель однієї людини. Попередньо, кількість загиблих може бути більшою. Також є поранені", - заявив Григоров.

Григоров попередив про можливість повторних ударів і закликав жителів не наближатися до місця влучання та залишатися у безпечних місцях. Згодом начальник ОВА уточнив, що відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки БпЛА по території ТРЦ у Сумах.

"Двоє людей поранені", - додав він.

Оновлено 22:26: Серед загиблих внаслідок ворожого удару по ТРЦ у Сумах – 21-річні хлопець та дівчина, розповів керівник Сумської ОВА. Інформація щодо третьої загиблої людини не підтвердилася. Відомо про 20 постраждалих. У важкому стані – двоє чоловіків та жінка. Ще одна жінка – у вкрай важкому стані. Серед поранених – троє дівчат віком 15–16 років. Їхні травми – легкі та середньої тяжкості.

Оновлено 22:02: Відомо про 21 пораненого внаслідок російської атаки БпЛА на ТЦ у центрі Сум. Серед поранених - троє дітей. У тяжкому стані в лікарнях перебувають четверло травмованих, серед них 16-річна дівчинка.

Наслідки атаки по Сумах / Фото: скріншот

Відео із наслідками атаки БПЛА по ТРЦ у Сумах дивіться за посиланням.

За словами в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, російські війська ймовірно завдали удару по одному з торгових центрів у Зарічному районі міста реактивними БПЛА. Наразі відомо про 14 постраждалих.

"Троє дітей - серед постраждалих через ворожий удар БпЛА по ТРЦ у Сумах. У лікарню доставлені 14 людей. Четверо - у важкому стані. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу", - написав Олег Григоров.

На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків удару.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у різних регіонах держави тривають рятувальні роботи. У Сумах російський безпілотник ударив біля торговельно-розважального центру.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих, ще 14 людей зазнали поранень. Внаслідок жорстокого удару по дев’ятиповерхівці у Києві одна людина загинула, семеро травмовані, серед них двоє дітей. З ночі й протягом ранку росіяни масовано атакували Миколаїв. На жаль, дві людини загинуло, ще семеро поранені. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що партнерам необхідно спільно працювати над кроками для деескалації та припинення вбивств. За його словами, про це Україна говорила з командою президента США та європейськими представниками.

"Якщо ця російська війна триватиме й далі, усі теракти і терористичні тактики, які Росія відпрацьовує в Україні й від яких ми шукаємо і будуємо захист, можуть стати засобами такого ж тиску і на інші держави. Все це не про одну країну. Терор – це завжди загроза для багатьох, і протидіяти цьому треба спільно", - наголосив він.

Куди битиме РФ після тимчасового припинення атак - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що після завершення паузи Росія, найімовірніше, може відновити масовані удари по Україні. Одним із головних напрямків атак знову може стати Київ.

За його словами, Росія може протягом наступних 7–10 днів проводити масовані обстріли української території, зосереджуючи основну увагу на столиці. Експерт також попередив про можливість нового комбінованого удару найближчими 48 годинами.

"Я думаю, що вони продовжать у тому ж дусі десь у середньому 7-10 днів масовані обстріли нашої території, насамперед столиці. До речі, якщо ви бачили, вже з’явилося попередження, що найближчі 48 годин Росія готова завдати удару. Масований комбінований удар по Києву та Київській області, як це було раніше", - сказав Жданов.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Ізюмська МВА повідомила, що російський безпілотник поцілив у пасажирський потяг сполученням "Харків - Ізюм". Поранення отримали щонайменше шестеро осіб.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував про серію ворожих ударів реактивними дронами по території Києва, унаслідок яких виникли пожежі та зазнали пошкоджень багатоповерхівки. Кличко зауважив, що у столиці є постраждалі.

Згодом Кличко повідомив про чергові удари по Києву ударними дронами біля великого торговельно-розважального центру та в інших районах міста. Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до 16, серед них двоє дітей.

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Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) - український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

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