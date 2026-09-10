Окупаційні війська просунулися поблизу ключового міста: в DeepState оновили мапу

Армії РФ вдалося розширити зону контролю на Костянтинівському напрямку.

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Просування ворога поблизу Костянтинівки та Червоного / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Що відомо:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Російські війська просунулися на Костянтинівському напрямку

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Донеччині.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у четвер, 10 вересня.

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Де просунувся ворог

Згідно з оновленою мапою бойових дій, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Костянтинівки.

Ворог просунувся поблизу Костянтинівки / Фото: DeepState

Крім того, окупантам вдалося розширити зону контролю поблизу селища Червоне Костянтинівської міської громади Краматорського району.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Червоного", - йдеться в повідомленні.

Просування окупантів поблизу Червоного / Фото: DeepState

Ситуація на Костянтинівському напрямку - дані від Генштабу

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 7 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень.

Костянтинівська/ Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, 9 вересня аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Як писав раніше Главред, російські війська продовжують повільно просуватися в Донецькій області та наближаються до Слов'янська й Краматорська. На цьому тлі восени на цій ділянці фронту можуть розгорнутися одні з найінтенсивніших боїв року. Для нового керівництва Збройних сил України майбутня кампанія стане серйозним випробуванням, пише Reuters.

Крім того, після кількох місяців контратак і поступового поліпшення тактичної ситуації на Лиманському напрямку підрозділи 3-го армійського корпусу поверненули під контроль понад 200 квадратних кілометрів території - це більше, ніж площа Одеси, яка становить 162,4 км².

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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