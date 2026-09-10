Дрони долетіли до Дагестану: під ударом — морський порт у Махачкалі

Будівля Аварського драматичного театру могла зазнати пошкоджень.

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Атака дронів на Махачкалу спричинила пожежі / Колаж: Главред, фото: Astra, Exilenova+

Коротко:

Дрони подолали понад 1400 км і атакували Дагестан

У порту Махачкали після серії вибухів спалахнула пожежа

Пропускна здатність порту сягає 7,9 млн тонн нафти

У ніч на 10 вересня дрони атакували Республіку Дагестан у Росії та завдали удару по Махачкалі, розташованій на відстані понад 1400 кілометрів від кордону з Україною. У місті прогриміла серія вибухів, спалахнула пожежа.

Як пише Telegram-канал Astra, у Махачкалі під атакою безпілотників опинився місцевий морський порт. Ймовірно, стався вибух у місцевому театрі.

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"У чатах місцевих пабліків мешканці Махачкали повідомляли, що чули вибухи в районі вулиці Пушкіна, де розташований Аварський музично-драматичний театр імені Гамзата Цадаси. Як встановив OSINT-експерт Astra, вибух дійсно стався в цьому районі. Ймовірно, театр зазнав пошкоджень. Офіційно про масштаби руйнувань не повідомлялося", - йдеться в повідомленні.

t.me/astrapress

Атака на Махачкалу розпочалася близько 04:00. Російська ППО намагалася збити БПЛА в небі над містом, однак деякі дрони все ж долетіли до цілі, оскільки після вибухів у Махачкалі повідомили про пожежу.

На світанку моніторингові канали повідомили, що в Махачкалі після "ударів" зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі морського порту. Місцеві мешканці також повідомляють про руйнування в самому місті.

Що відомо про морський порт у Махачкалі

Махачкалинський міжнародний морський торговельний порт розташований на західному узбережжі Каспійського моря. Це єдиний незамерзаючий глибоководний російський порт на Каспії. Він працює цілий рік і обслуговує як наливні, так і сухі вантажі. 1 вересня повідомлялося, що було встановлено історичний рекорд щодо зерна: за 8 місяців перевантажено понад 2,9 млн тонн. Наливних вантажів перевантажено близько 1,83 млн тонн.

У суховантажній гавані розташований перевантажувальний комплекс, причали для генеральних, навалювальних вантажів і контейнерів, залізничний та авто-поромний термінал, зерновий термінал.

На шести причалах загальною довжиною понад 900 метрів одночасно можна обслуговувати шість суден. У морському торговому порту функціонує власний транспортний флот.

Російське Міністерство транспорту повідомляло, що в порту функціонує Нафтова гавань, а також обладнано п’ять спеціалізованих причалів для танкерів. Річна потужність перевалки нафти становить 7,9 мільйона тонн.

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 9 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав масової атаки дронів. У місті пролунала серія вибухів, у районі порту спалахнула масштабна пожежа.

У російському Сочі ввечері 9 вересня пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, вибухи відбувалися в районі морського порту. Місцеві жителі повідомляли про пожежі та густий дим над акваторією.

У ніч на 8 вересня дрони атакували НПЗ у Саратові. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу.

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Рязані. Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора. У Ростовській області РФ також уражено аеродром "Ростов-на-Дону". У районі об’єкта зафіксовано пожежу.

28 серпня в Ярославській області під удар потрапив НПЗ. Крім того, БПЛА помітили в Саратовській області, Підмосков'ї та Москві.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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