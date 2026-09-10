Україна хоче примусити Путіна до переговорів: ЗМІ дізналися про нову стратегію Києва

Через небажання диктатора закінчувати війну, важка зима цього року може чекати не лише українців, але й росіян.

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На Путіна цієї зими може чекати неабиякий тиск / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншоти з відео

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Україна посилює удари по об'єктах в РФ

Атаки порушують авіасполучення та постачання палива

Київ готує нові способи тиску на росіян взимку

Президент України Володимир Зеленський робить ставку на те, що війна, перенесена в глиб країни-агресора Росії, змусить кремлівського диктатора Володимира Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.

Як повідомляє видання Politico, український лідер намагається прорвати ізоляцію пересічних росіян від наслідків війни, порушуючи повітряне сполучення та атакуючи нафтопереробні заводи, фабрики й склади далеко за лінією фронту.

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Україна діє за новою стратегією

Логіка цієї стратегії жорстка: підвищити економічні та політичні витрати війни для росіян швидше, ніж Кремль зможе наростити військові й цивільні втрати для українців через ескалацію повітряних атак.

Саме з цією метою Україна у серпні здійснила одну з найпотужніших хвиль ударів по території Росії за понад чотири роки повномасштабної війни. Кампанія швидко вийшла за межі суто військових об'єктів і накрила НПЗ, заводи та величезні склади російських гігантів онлайн-торгівлі Wildberries та Ozon.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Реакція всередині країни виявилася відчутною. Росіяни скаржилися на дефіцит пального, збої в авіасполученні та хаос в електронній комерції. Паралельно Київ наростив власне виробництво ударних безпілотників.

Втім, серйозної загрози для влади Путіна аналітики поки не фіксують. Прогнози про те, що населення відвернеться від нього, або що його усунуть внаслідок бунту олігархів і еліт у Кремлі, звучали від європейських розвідників, українських чиновників та російських емігрантів неодноразово - і жоден не збувся.

Проте певні зміни все ж відбулися. Кремлю донедавна вдавалося глушити суспільне незадоволення й тримати медіа під контролем, але картинка на вулицях почала суперечити картинці в новинах.

"Я не думаю, що рейтинг схвалення влади може не знизитися, коли люди виходять на вулицю і бачать величезний стовп диму, що піднімається над містом, або коли вони приїжджають на заправку, а там немає пального, а по телевізору їм розповідають, що Росія - велика нафтова держава", - сказав російський політичний аналітик і соратник покійного дисидента Олексія Навального Ян Матвєєв.

Головне питання - чи достатньо цього роздратування, щоб змусити Путіна зупинити війну. Колишній чиновник НАТО Джон Лаф, який зараз працює в Центрі нових євразійських стратегій, заснованому опозиційним бізнесменом у вигнанні Михайлом Ходорковським, бачить основну проблему для Кремля не на вулицях, а у вищих кабінетах.

"Ці атаки завдають шкоди Путіну - більше з точки зору його довіри до еліт, ніж до населення загалом. Вони дедалі більше бачать, що війну неможливо виграти на рекламованих умовах, і що він завдав шкоди, а не покращив безпеку Росії", - сказав Лаф.

Революції чи перевороту за рогом він не прогнозує, однак застерігає, що накопичення проблем може змінити суспільні настрої.

"Але якщо проблеми з паливом триватимуть і згорять ще більше складів, у населення виникне більше запитань про те, як довго це все триватиме і чому це взагалі почалося", - додав він.

Україна готує нові рішення для посилення дискомфорту росіян

Наступний крок Києва - зробити комерційне небо Росії максимально незручним для використання, і минулого тижня Зеленський прямо адресував попередження іноземним перевізникам.

Колишній британський дипломат Тім Вілласі-Вілсі називає повітряну кампанію України "дуже, дуже успішною", але вказує, що на порозі нового холодного сезону становище Києва виглядає більш відчайдушним, ніж російське.

"Я думаю, що Київ боїться вступити в чергову зиму, і цього разу без жодних засобів для захисту від посилених ракетних атак Росії", - сказав він.

Які наслідки можуть відчути росіяни через закриття повітряного простору над РФ

Главред писав, що за словами військовослужбовця Збройних сил України Олександра Мусієнка, для представників так званих російських еліт буде перекрито шлях для вильоту з Росії до теплих країн або в будь-які інші регіони.

Другим наслідком військовослужбовець назвав фінансовий крах провідних російських авіакомпаній, насамперед "Аерофлоту", який уже роками тримається на державних дотаціях.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 9 вересня Сили оборони України завдали комплексного удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Серед уражених цілей - російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Раніше повідомлялося, що 9 вересня дрони СБС також уразили низку цілей в Анапі. Серед них палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6.

Напередодні стало відомо, що 7 вересня Пермський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. Російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили 27 БПЛА.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

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