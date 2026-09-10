Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна хоче примусити Путіна до переговорів: ЗМІ дізналися про нову стратегію Києва

Анна Косик
10 вересня 2026, 08:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Через небажання диктатора закінчувати війну, важка зима цього року може чекати не лише українців, але й росіян.
Україна хоче примусити Путіна до переговорів: ЗМІ дізналися про нову стратегію Києва
На Путіна цієї зими може чекати неабиякий тиск / Колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншоти з відео

Головне:

  • Україна посилює удари по об'єктах в РФ
  • Атаки порушують авіасполучення та постачання палива
  • Київ готує нові способи тиску на росіян взимку

Президент України Володимир Зеленський робить ставку на те, що війна, перенесена в глиб країни-агресора Росії, змусить кремлівського диктатора Володимира Путіна серйозно поставитися до мирних переговорів.

Як повідомляє видання Politico, український лідер намагається прорвати ізоляцію пересічних росіян від наслідків війни, порушуючи повітряне сполучення та атакуючи нафтопереробні заводи, фабрики й склади далеко за лінією фронту.

відео дня

Україна діє за новою стратегією

Логіка цієї стратегії жорстка: підвищити економічні та політичні витрати війни для росіян швидше, ніж Кремль зможе наростити військові й цивільні втрати для українців через ескалацію повітряних атак.

Саме з цією метою Україна у серпні здійснила одну з найпотужніших хвиль ударів по території Росії за понад чотири роки повномасштабної війни. Кампанія швидко вийшла за межі суто військових об'єктів і накрила НПЗ, заводи та величезні склади російських гігантів онлайн-торгівлі Wildberries та Ozon.

Чому Wildberries став мішенню?
Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Реакція всередині країни виявилася відчутною. Росіяни скаржилися на дефіцит пального, збої в авіасполученні та хаос в електронній комерції. Паралельно Київ наростив власне виробництво ударних безпілотників.

Втім, серйозної загрози для влади Путіна аналітики поки не фіксують. Прогнози про те, що населення відвернеться від нього, або що його усунуть внаслідок бунту олігархів і еліт у Кремлі, звучали від європейських розвідників, українських чиновників та російських емігрантів неодноразово - і жоден не збувся.

Проте певні зміни все ж відбулися. Кремлю донедавна вдавалося глушити суспільне незадоволення й тримати медіа під контролем, але картинка на вулицях почала суперечити картинці в новинах.

"Я не думаю, що рейтинг схвалення влади може не знизитися, коли люди виходять на вулицю і бачать величезний стовп диму, що піднімається над містом, або коли вони приїжджають на заправку, а там немає пального, а по телевізору їм розповідають, що Росія - велика нафтова держава", - сказав російський політичний аналітик і соратник покійного дисидента Олексія Навального Ян Матвєєв.

Головне питання - чи достатньо цього роздратування, щоб змусити Путіна зупинити війну. Колишній чиновник НАТО Джон Лаф, який зараз працює в Центрі нових євразійських стратегій, заснованому опозиційним бізнесменом у вигнанні Михайлом Ходорковським, бачить основну проблему для Кремля не на вулицях, а у вищих кабінетах.

"Ці атаки завдають шкоди Путіну - більше з точки зору його довіри до еліт, ніж до населення загалом. Вони дедалі більше бачать, що війну неможливо виграти на рекламованих умовах, і що він завдав шкоди, а не покращив безпеку Росії", - сказав Лаф.

Революції чи перевороту за рогом він не прогнозує, однак застерігає, що накопичення проблем може змінити суспільні настрої.

"Але якщо проблеми з паливом триватимуть і згорять ще більше складів, у населення виникне більше запитань про те, як довго це все триватиме і чому це взагалі почалося", - додав він.

Україна готує нові рішення для посилення дискомфорту росіян

Наступний крок Києва - зробити комерційне небо Росії максимально незручним для використання, і минулого тижня Зеленський прямо адресував попередження іноземним перевізникам.

Колишній британський дипломат Тім Вілласі-Вілсі називає повітряну кампанію України "дуже, дуже успішною", але вказує, що на порозі нового холодного сезону становище Києва виглядає більш відчайдушним, ніж російське.

"Я думаю, що Київ боїться вступити в чергову зиму, і цього разу без жодних засобів для захисту від посилених ракетних атак Росії", - сказав він.

Які наслідки можуть відчути росіяни через закриття повітряного простору над РФ

Главред писав, що за словами військовослужбовця Збройних сил України Олександра Мусієнка, для представників так званих російських еліт буде перекрито шлях для вильоту з Росії до теплих країн або в будь-які інші регіони.

Другим наслідком військовослужбовець назвав фінансовий крах провідних російських авіакомпаній, насамперед "Аерофлоту", який уже роками тримається на державних дотаціях.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 9 вересня Сили оборони України завдали комплексного удару по військово-морській базі РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Серед уражених цілей - російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Раніше повідомлялося, що 9 вересня дрони СБС також уразили низку цілей в Анапі. Серед них палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6.

Напередодні стало відомо, що 7 вересня Пермський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. Російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили 27 БПЛА.

Більше новин:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін новини України Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок

Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок

09:00Інтерв'ю
Україна хоче примусити Путіна до переговорів: ЗМІ дізналися про нову стратегію Києва

Україна хоче примусити Путіна до переговорів: ЗМІ дізналися про нову стратегію Києва

08:34Війна
Дрони долетіли до Дагестану: під ударом — морський порт у Махачкалі

Дрони долетіли до Дагестану: під ударом — морський порт у Махачкалі

08:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Скільки одягу класти в барабан: помилка, через яку ламається пральна машина

Скільки одягу класти в барабан: помилка, через яку ламається пральна машина

Китайський гороскоп на завтра, 10 вересня: Щурам — турботи, Козлам — параноя

Китайський гороскоп на завтра, 10 вересня: Щурам — турботи, Козлам — параноя

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

Головний рок-хіт 1980 року: пісня протрималася на вершині чарту шість тижнів

Головний рок-хіт 1980 року: пісня протрималася на вершині чарту шість тижнів

Максимум тепла від дров: народні хитрощі та головні табу опалення

Максимум тепла від дров: народні хитрощі та головні табу опалення

Останні новини

09:59

Гороскоп на завтра, 11 вересня: Ракам - зрив планів, Водоліям - випробування

09:54

Візит Зеленського до Канади: з чим прилетів президент і чого чекати від зустрічей

09:46

Чи можна прати білі речі разом із кольоровими: експерт дала неочікувану пораду

09:38

Настю Каменських внесли до бази даних "Миротворця": з якої причини

09:25

Чи відбудеться примусове повернення українських чоловіків із Німеччини: прогноз

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
09:02

Крутіше моркви по-корейськи: смачний салат за 5 хвилин з чотирьох інгредієнтів

09:00

Путіну доведеться почати переговори, зима для Кремля і Києва буде важкою - Клочок

08:34

Україна хоче примусити Путіна до переговорів: ЗМІ дізналися про нову стратегію Києва

08:11

Дрони долетіли до Дагестану: під ударом — морський порт у Махачкалі

Реклама
08:10

Пастка "енергетичного перемир’я": Денисенко розповів про хитру умову КремляПогляд

07:57

Нова магнітна буря G1 сколихне Землю: прогноз геомагнітної активності

07:20

Дрони вдарили по Кривому Рогу: горіли будинки та навчальні заклади, є поранені

06:49

У Хмельницькому після атаки РФ загорівся ринок: постраждали 4 рятувальниківФото

05:48

Доля готує щедрий подарунок: чотири знаки зодіаку купатимуться в розкоші

05:11

Гаджет із СРСР розміром із сірникову коробку: чому він став світовою сенсацією

04:32

Чи можна виливати окріп у раковину - поставлено крапку в питанніВідео

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки на самокаті за 37 с

03:54

Росія вкрала свій державний прапор: де справжня батьківщина триколору

03:33

Коли копати буряк на зиму: температурна позначка для збору врожаю

02:59

Не згниє і не пересохне до весни: як правильно зберігати буряк

Реклама
02:30

Як приготувати трав'яний мед: три перевірені рецепти для сну та імунітету

01:56

Навіщо залишати гвоздику під ліжком:трюк вирішує одразу кілька проблем

01:13

РФ масовано тероризує Кривий Ріг "Шахедами": є прямі влучання та поранені

00:02

Як швидко відмити руки після волоських горіхів: хитрість, про яку мало хто знає

09 вересня, середа
23:16

Трамп назвав причину, яка заважає Зеленському і Путіну домовитися про мир

22:45

Сочі здригається від потужних вибухів: порт охопило полум’я, здіймається густий дим

22:30

Жахливі зміни: зірка серіалу "Сватів" налякав своїм виснаженим виглядом

22:26

Тест на IQ: потрібно знайти шматок сиру серед фруктів за 7 секунд

21:46

Застарілий жир з витяжки зникне за лічені хвилини: допоможе простий засіб із кухні

21:45

Навіщо додавати горілку у вазу з квітами: неочікуваний результат простого трюку

21:40

Літак Зеленського мало не збив дрон - що відомо

21:23

Притягнуть гроші та виженуть біду: які дерева треба посадити коло хати

21:05

Навіщо клеїти скотч на шину авто: секретний лайфхак досвідчених водіїв

20:47

Сеньйора вагою 115 кілограмів: жінка підкорила суддів "Україна має талант" танцем животаВідео

20:34

РФ прицільно вдарила БПЛА по ТРЦ у Сумах: є загиблі, серед поранених - діти

20:32

РФ повторно атакувала Київ: біля великого ТРЦ піднявся густий дим - перші деталі

20:26

Apple представила iPhone 18 та інші новинки: що змінилось та яка їх вартість

20:22

Досвідчені господині обприскують подушки оцтом - для чого

20:15

Заміна Віткоффа і Кушнера: хто може представляти США на переговорах з Путіним

20:10

Російські "Молнії" стали складнішими для виявлення: "Флеш" попередив про нову загрозу

Реклама
19:41

Які дрова ніколи не можна кидати у вогонь: лісоруб назвав їх і пояснив, чомуВідео

19:35

Москітна сітка засяє чистотою: як швидко помити її без зняття

19:17

Дрони дістали ціль за 3200 км: Fire Point заявила про рекордний удар по РФ

19:10

Кремль збирається перекроїти Німеччину: Ейдман про план ПутінаПогляд

18:59

Слимаки зникнуть і не повернуться: яка рослина відлякує їх краще за хіміюВідео

18:56

Зустріч із минулим — вересень 2026 року змінить життя 5 знаків зодіаку

18:56

Армія РФ просунулася на двох ключових напрямках: що відбувається на фронті

18:36

Україна показала нову ракету для "Вільхи": на що здатний боєприпас

18:24

Лаванда буде густою та пишною: що обовʼязково треба зробити з кущем восени

18:13

Помилки осіннього посіву: які сидерати категорично заборонено сіяти разом

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти