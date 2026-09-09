Apple офіційно представила iPhone 18: що змінилось та скільки коштує новинка

https://glavred.net/techno/apple-oficialno-predstavila-iphone-18-chem-oni-unikalny-i-chto-izmenilos-v-novinkah-10795400.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Apple представила нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Однією з головних подій презентації також став анонс першого складаного iPhone. Про це повідомила Apple під час презентації нової лінійки смартфонів.

Вереснева презентація стала знаковою для компанії ще з однієї причини. Це перший великий захід Apple після зміни керівництва.

Тім Кук 1 вересня завершив роботу на посаді генерального директора Apple, яку обіймав із 2011 року. Його наступником став Джон Тернус, який раніше очолював напрям апаратної інженерії компанії.

відео дня

Головним оновленням флагманських моделей стала нова апаратна платформа. iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримали процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нм техпроцесом.

"Новий A20 Pro отримав 2-нм техпроцес і 10-ядерний процесор. Apple заявляє, що це найшвидший мобільний чіп у світі", - повідомила Apple.

Серед ключових змін у новому поколінні смартфонів також заявлено суттєве оновлення автономності. За даними компанії, новинки отримали найбільший акумулятор за всю історію iPhone.

Окрему увагу Apple приділила можливостям основної камери. Нові моделі отримали технологію, яка дає змогу адаптувати параметри діафрагми до різних сценаріїв зйомки.

Лінійка iPhone 18 Pro буде доступна у чотирьох кольорах. Покупцям запропонують бордовий, сріблястий, чорний та крижаний варіанти, а відтінок бургунді Apple визначила головним флагманським кольором нового покоління.

Кольори нових iPhone / Скріншот

Автономність нових iPhone також помітно зросте. iPhone 18 Pro, за заявленими характеристиками, зможе працювати без підзарядки стільки ж, скільки iPhone 17 Pro Max, тоді як iPhone 18 Pro Max отримає ще більший запас автономності - до 45 годин роботи.

Швидкість зарядки також зросла. Нові смартфони зможуть відновлювати до 50% заряду за 15 хвилин або отримувати запас енергії для шести годин перегляду відео після п'яти хвилин заряджання.

Перевага нової лінійки над попередніми моделями пов'язана насамперед із можливостями нового покоління процесорів. A20 Pro отримав шестиядерний CPU, семиядерний GPU та 32-ядерний Neural Engine для виконання завдань зі штучним інтелектом.

Графічна частина A20 Pro, за заявленими характеристиками, працюватиме на 40% швидше порівняно з A19 Pro. Також на 50% зросла пропускна здатність оперативної пам'яті, яку інтегрували безпосередньо в структуру нового чіпа.

Повідомляється, що у США новий iPhone 18 Pro коштуватиме від $1199 за версію у 256 ГБ, та $1299 за iPhone 18 Pro Max 256 ГБ.

Новина доповнюється....

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред