Літак Зеленського мало не збив дрон - що відомо

Прем'єр-міністр Норвегії оприлюднив подробиці інциденту.

https://glavred.net/ukraine/samolet-zelenskogo-edva-ne-sbil-dron-chto-izvestno-10795421.html Посилання скопійоване

Інцидент стався під час вильоту з аеропорту в Молдові / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Літак Зеленського ледь не зіткнувся з дроном

Інцидент стався під час вильоту з Молдови

Літак президента України Володимира Зеленського ледь не зіткнувся з дроном під час підготовки до зльоту з Молдови. Інцидент стався у вівторок, 8 вересня, коли український лідер прямував до Осло на похорон короля Норвегії Харальда V. Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в ефірі громадського телеканалу NRK, передає Reuters.

За словами норвезького прем’єра, небезпечний епізод стався безпосередньо перед вильотом Зеленського. Він назвав ситуацію показовою для умов, у яких український президент змушений пересуватися під час війни.

відео дня

"Його літак мало не збив дрон під час зльоту з Молдови. Це реальність, з якою він стикається", - сказав Стьоре.

Водночас норвезький прем’єр не уточнив, звідки саме отримав інформацію про інцидент. Також невідомо, на якій відстані від літака перебував безпілотник.

У середу Зеленський прибув до Осло та взяв участь у похороні короля Харальда V. Український президент разом з іншими главами держав пройшов у центрі столиці за труною монарха, після чого залишив Норвегію.

Росія готує операцію під чужим прапором - про що попереджали в Інституті вивчення війни

Росія може готувати провокацію під чужим прапором проти країн НАТО із залученням безпілотників та інших операцій. Розвідки Литви й Польщі вже фіксують ознаки підготовки таких сценаріїв, а аналітики попереджають про ширшу кампанію Москви. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

У Вільнюсі заявили про інформацію щодо можливих дій Росії проти інфраструктури НАТО. Президент Литви Гітанас Науседа 15 липня повідомив, що розвідка країни отримала дані про плани Москви щодо "цілеспрямованих кінетичних операцій" проти неназваних об’єктів Альянсу.

Науседа не уточнив, чи може мішенню стати безпосередньо Литва. Водночас литовська влада вже посилила захист критичної транспортної та енергетичної інфраструктури.

Окремий сценарій пов’язаний із використанням безпілотників. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 липня заявив, що Варшава підозрює Москву у підготовці атак, які можуть спробувати представити як українські.

Йдеться про можливість удару по території однієї з країн НАТО або навіть по російських об’єктах. За задумом Кремля, такі дії могли б створити інформаційний привід для подальшого оголошення "відповіді" на нібито українську атаку.

Ще одним сигналом для країн Балтії стали дії російських військових на кордоні з Естонією. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що 9 липня РФ вперше провела бойові стрільби на Чудському озері, не попередивши заздалегідь естонську сторону.

Влада Естонії розглядає цей епізод як частину ширшої тенденції російських провокацій поблизу кордонів НАТО.

Аналітики ISW пов’язують ці дії з так званою кампанією "нульової фази" (Phase Zero). На їхню думку, Москва намагається заздалегідь сформувати інформаційне та психологічне середовище, яке може бути використане для майбутніх провокацій проти Альянсу.

Вторгнення російських дронів в країни Європи - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Die Zeit ынформувала, що дрон із вибухівкою врізався в український Ан-124 під час стоянки в аеропорту Лейпцига. Інцидент стався близько 20:30 за київським часом, дрон відскочив і впав на землю, а в апараті попередньо виявили пластичну вибухову речовину Semtex.

Американська та німецька спецслужби дійшли висновку, що безпілотник пов'язаний з діяльністю російського ГРУ. Джерела видання повідомили, що дрон міг бути спрямований на зрив постачань озброєнь Украъны через аеропорт Лейпцига.

Німеччина офіційно поклала відповідальність за атаку на Росію. Уряд повідомив про нові обмежувальні заходи у відповідь на інцидент. Серед оголошених кроків - тимчасове припинення роботи російського консульства в Бонні до 18 вересня та розірвання договору щодо діяльності "Російського дому" в Берліні.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред