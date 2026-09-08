Трамп провів нові переговори з Путіним щодо України: про що домовились

Трамп і Путін годину говорили про Україну та завершення війни.

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Що відомо про переговори Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

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Кремль заявив про зацікавленість Трампа у прориві щодо України

Путін назвав умови, за яких США можуть прискорити завершення бойових дій

Президент США Дональд Трамп і російський диктатора тв воєнний злочинець Володимир Путін провели нову телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні, посередницькі зусилля США та подальші кроки у гуманітарних питаннях. У Кремлі заявили, що переговори тривали годину, однак про конкретні домовленості щодо припинення бойових дій не повідомили. Про це повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков в коментарі російським пропагандистам.

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За словами представника Кремля, окремою темою стали нещодавні контакти американських представників із Москвою та Києвом. Путін і Трамп обмінялися оцінками щодо поїздок спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Телефонна розмова тривала рівно годину, була конструктивною та досить відвертою", - сказав Ушаков.

У Кремлі також стверджують, що російський диктатор представив Трампу власну оцінку ситуації на фронті. Водночас Путін позитивно оцінив участь Вашингтона в пошуку політичного шляху завершення війни.

За словами Ушакова, Трамп зі свого боку підтвердив особисту зацікавленість у досягненні результату в українському питанні саме під час свого президентства.

"Трамп заявив, що зацікавлений у прориві в українському врегулюванні під час його президентства", - розповів помічник воєнного злочинця.

Окремо президенти торкнулися перспектив відносин між Москвою та Вашингтоном після можливого завершення війни. У Кремлі передали, що Трамп пов'язує припинення бойових дій із можливістю повного відновлення двосторонніх контактів між США та Росією.

"Припинення українського конфлікту (так в Кремлі назвали повномасштабне вторгнення РФ до України, - ред.) одразу відкрило б перспективи для повного відновлення відносин між РФ і США", - передав слова Трампа Ушаков.

Під час розмови Путін також порушив тему безпеки в Європі та заперечив наявність у Росії планів щодо агресії проти європейських держав. Крім того, він повторив кремлівську позицію щодо причин посилення військової підтримки України з боку ЄС.

"У РФ навіть на думці немає жодних агресивних планів щодо Європи", - повідомив Ушаков.

Сторони також погодилися не зупиняти контакти з гуманітарного напряму. Йдеться, зокрема, про питання обміну затриманими та засудженими.

"Путін і Трамп домовилися продовжити роботу над вирішенням гуманітарних питань, зокрема обміном затриманими та засудженими", - зазначив помічник Путіна.

За версією Кремля, наприкінці розмови Путін також виклав Трампу своє бачення можливих дій Вашингтона для прискорення завершення війни в Україні. Деталей цих пропозицій Ушаков не навів.

"Путін зазначив Трампу, що американці могли б реально зробити для якнайшвидшого завершення військових дій в Україні", - підсумував Ушаков.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Як візит Віткоффа і Кушнера до Києва може вплинути на Трампа - коментар політолога

Візит американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва міг вплинути на позицію Дональда Трампа щодо війни Росії проти України та переговорів із Москвою. Про це повідомив політолог Петро Олещук в коментарі 24 Каналу.

На думку політолога, поїздка американських представників засвідчила зміну підходу Вашингтона до переговорного процесу. США почали отримувати уявлення про ситуацію безпосередньо після контактів як із Києвом, так і з Москвою, що дає змогу порівнювати позиції сторін.

Особливо показовою, за оцінкою Олещука, стала реакція Трампа після повернення Віткоффа та Кушнера до Вашингтона. Політолог звернув увагу, що цього разу президент США не озвучив заяв, які раніше збігалися з риторикою Кремля.

"Віткофф і Кушнер приїхали до Вашингтона, і ми не почули заяв Трампа про те, що от вони принесли прекрасний мир, Путін хоче миру, у Росії є цікаві пропозиції, Україна не хоче миру і так далі. Тобто цього разу не було відтворення суто російського порядку денного", - наголосив Олещук.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський окреслив межі компромісів і анонсував зустріч із Дональдом Трампом з питанням мирних ініціатив. Президент поінформував, що зустріч у 20-х числах вересня має торкатися постачання ракет і "зимового пакета" ППО. За його словами, під час останньої атаки українська ППО знищила близько 90% із майже 180 повітряних цілей і понад 30 крилатих ракет.

Володимир Зеленський повідомив про перебіг візиту американських посланців і рішення щодо наступного приїзду представників США. Він зазначив, що делегація прибула потягом після ударів по аеродромах у Борисполі та Жулянах, хоча технічно смуги залишалися придатними. За словами президента, розглядалися альтернативні маршрути, зокрема через Білорусь та Польщу, а наступного разу можуть використати президентський літак.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі журналістам заявив про нібито готовність Москви до припинення війни. Прессекретар Кремля додав, що мир залежить від Києва і що Москва розраховує на відновлення тристороннього формату з участю США.

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Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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