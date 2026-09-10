РФ почала знищувати АЗС Києва: ворог завдав подвійного удару по столиці, деталі

На місце удару мчать бригади швидкої допомоги.

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РФ продовжує тероризувати Київ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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РФ атакувала Київ

Внаслідок удару дрона постраждала АЗС

Через ворожу атаку постраждали люди

Країна-агресор Росія вранці 10 вересня атакувала Київ дронами. За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок падіння ворожого БпЛА, у Голосіївському районі столиці пошкоджена нежитлова будівля.

"Виклик медиків у Голосіївський район Києва. За попередньою інформацією, є постраждалі. Бригади виїхали", - йдеться у повідомленні. відео дня

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

За даними моніторів, удар прийшовся по АЗС біля одного з торгових центрів Києва.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

О 10:57 Кличко оновив інформацію щодо наслідків атаки. Він підтвердив, що у Голосіївському районі БпЛА впав на територію АЗС. Пожежу та загоряння 1 автомобіля оперативно ліквідували. Постраждали троє людей, медики надають їм допомогу.

В 11:22 у ДСНС повідомили, що у Голосіївському районі внаслідок російської атаки загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту. Також виникла пожежа у 8-поверховій нежитловій будівлі.

"Після повторного влучання загорілися дизельні генератори. Рятувальники всі пожежі ліквідували", - йдеться у повідомленні.

Чи є загроза дефіциту пального через російські удари по АЗС

Главред писав, що за словами міністра економіки Олексія Соболева, попри масштабні атаки Росії на паливну інфраструктуру український ринок продовжує працювати стабільно.

Україна забезпечена необхідними обсягами бензину та дизельного пального, імпортні поставки здійснюються без перебоїв, а логістичні маршрути залишаються працездатними.

Удари РФ по Києву - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія атакувала ввечері 9 вересня 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Там виникла пожежа, загинула людина.

Раніше, вдень 9 вересня, БпЛА впав на багатоповерхівку у Дніпровському районі столиці. Внаслідок атаки постраждали люди. Сталося загоряння в складській будівлі.

Напередодні, вранці 9 вересня, стало відомо, що у Дарницькому районі Києва було влучання дрона у 16-поверховий будинок. Внаслідок атаки постраждали 4 людини.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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