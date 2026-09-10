Настю Каменських внесли до бази даних "Миротворця": з якої причини

Співачку Настю Каменських та її кісту внесли до бази "Миротворця".

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Настя Каменських опинилася в центрі серйозного скандалу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Коротко:

Чому ім'я співачки з'явилося в базі

Що зазначено на сайті

Українська співачка Анастасія Каменських, яка останнім часом зробила низку суперечливих заяв, а також заявила, що через українську мову у неї з'явилася кіста, потрапила до бази "Миротворець".

Відповідний запис з'явився на сайті "чистилища".

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"Провокаторка. Участь в актах гуманітарної агресії проти України. Участь в інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні", - зазначено на сайті.

Каменських потрапила до бази "Миротворця" / Скріншот myrotvorets.center

На сайті також зазначено, що співачка Настя Каменських, яка раніше опинилася в центрі скандалу з Олексієм Потапенком і знову почала розмовляти російською, пояснила, що її тіло нібито "не сприймає" українську мову. Про це вона розповіла в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Зазначимо, раніше українців приголомшило нове інтерв’ю українського дуету - Потапа та Насті Каменських, яке вони дали російській журналістці Катерині Гордєєвій. Особливо здивувала одна заява Каменських. Зокрема, співачка заявила, що коли перейшла на українську мову і почала нею розмовляти, у неї з’явилася кіста на голосових зв’язках.

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