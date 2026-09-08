США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

Оновлення підходів США до миру пов'язують зі змінами на фронті та в небі.

https://glavred.net/world/ssha-izmenili-podhody-k-prekrashcheniyu-voyny-v-ukraine-v-mid-raskryli-podrobnosti-10795124.html Посилання скопійоване

Переговори про мир - США готують нові ідеї для завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Ключові тези:

США та Україна оновлюють підходи до завершення війни

Київ готовий повернутися до тристороннього формату

Зеленський і Трамп можуть зустрітися вже цього місяця

Сполучені Штати разом з Україною шукають оновлені підходи до завершення війни, оскільки ситуація на фронті та в повітрі суттєво змінилася від часу обговорення попередніх мирних пропозицій. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, передає Укрінформ.

відео дня

У Києві вже ознайомилися з новими пропозиціями американської сторони, однак їхній зміст наразі не розкривають. У МЗС наголошують, що переговорний процес потребує закритого простору для обговорення можливих рішень.

"Те, що стосується нових ідей, так, дійсно, ми в курсі, звісно, нових ідей, певних підходів, певних нових елементів. Я з абсолютно очевидних причин не розкрию вам їх публічно, тому що дипломатія має мати якийсь простір для роботи", - заявив Тихий.

За його словами, Україна та США мають власні нові напрацювання щодо мирного врегулювання. Водночас Київ вважає, що визначити життєздатність конкретних пропозицій можна буде лише після повернення до прямішого переговорного механізму за участю всіх сторін.

"Просуньмося до тристороннього формату. І я думаю, що там буде зрозуміло, які ідеї виживуть, які ідеї можуть бути опрацьовані і дійсно наблизити нас до завершення війни", - сказав речник МЗС.

Тихий також нагадав, що раніше обговорювалися різні версії американського плану, зокрема документ із 28 пунктів, який згодом був скорочений.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"З того часу реальність змінилася на полі бою і в небі над Росією та Україною, тому нам потрібне оновлення підходу. Можу обережно сказати, що усвідомлення цих оновлених підходів є в американської сторони, а не лише української", - зазначив дипломат.

Він також додав, що Київ готовий відновити тристоронній формат роботи за участю України, США та Росії. У МЗС вважають, що найбільш результативним варіантом може стати зустріч на рівні лідерів, однак її проведення залежатиме і від позиції Москви.

"Будемо дивитися за розвитком подій, наскільки з російського боку буде готовність взагалі в якійсь формі заходити", - додав Тихий.

Водночас контакти між Києвом і Вашингтоном продовжуються. За словами речника МЗС, сторони активізували дипломатичну роботу, а представники адміністрації президента США намагаються знайти можливі точки дотику.

"Будуть, однозначно, контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередня домовленість і про особисті зустрічі в цьому місяці", - повідомив Тихий.

Чого чекати Україні на фоні активізації мирних переговорів - коментар глави ЦПД при РНБОУ

Росія не зможе обвалити фронт, знищити українську енергетику чи реалізувати інші сценарії, які можуть призвести до апокаліптичних наслідків для України. Водночас найближчий період буде складним, оскільки Кремль не готовий припиняти війну. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у дописі в Telegram.

Коваленко закликав не перебільшувати можливості Росії та не піддаватися панічним прогнозам. За його словами, Москва прагне досягти низки стратегічних результатів, однак реалізувати їх не зможе.

Окремо керівник ЦПД зупинився на нових повітряних загрозах. Він вважає, що нинішня ситуація з реактивними дронами не залишатиметься незмінною, оскільки Україна нарощуватиме засоби захисту.

Водночас Коваленко попередив, що Україні слід готуватися до складного періоду через позицію Володимира Путіна. На його думку, готовність до несприятливих подій не повинна переростати у суспільну паніку, а Росія згодом зіткнеться з наслідками війни і на власній території.

"Буде важко, оскільки Путін не готовий завершувати війну. Треба завжди готуватися до гірших сценаріїв, втім точно не варто посипати голову попелом. У нас будуть певні речі, які змусять росіян відчути неприємності і біль на їх території", - наголосив Коваленко.

Говорячи про можливий шлях до припинення бойових дій, глава ЦПД пов'язав перспективу завершення війни з посиленням впливу на ресурси держави-агресорки.

"Краще б війна завершилась, звісно. Але завершити її можливо лише шляхом ударів по Росії, їх економіці. Іншого шляху немає", - заявив Коваленко.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про сподівання досягти прогресу в переговорах. Кушнер підкреслив на важливості відновити тристоронній формат як один із можливих кроків.

За повідомленням ЗМІ Трамп мав намір провести телефонні переговори з Путіним і Зеленським після підсумків візитів посланців.

Диктатор та воєнний злочинець Путін через посланців Трампа передав сигнал про відсутність поступок у мирних домовленостях. За повідомленням ЗМІ посланці зафіксували відсутність поступок з боку Кремля.

Читайте також:

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред