Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

Юрій Берендій
8 вересня 2026, 23:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Оновлення підходів США до миру пов'язують зі змінами на фронті та в небі.

США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі
Переговори про мир - США готують нові ідеї для завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Ключові тези:

  • США та Україна оновлюють підходи до завершення війни
  • Київ готовий повернутися до тристороннього формату
  • Зеленський і Трамп можуть зустрітися вже цього місяця

Сполучені Штати разом з Україною шукають оновлені підходи до завершення війни, оскільки ситуація на фронті та в повітрі суттєво змінилася від часу обговорення попередніх мирних пропозицій. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, передає Укрінформ.

відео дня

У Києві вже ознайомилися з новими пропозиціями американської сторони, однак їхній зміст наразі не розкривають. У МЗС наголошують, що переговорний процес потребує закритого простору для обговорення можливих рішень.

"Те, що стосується нових ідей, так, дійсно, ми в курсі, звісно, нових ідей, певних підходів, певних нових елементів. Я з абсолютно очевидних причин не розкрию вам їх публічно, тому що дипломатія має мати якийсь простір для роботи", - заявив Тихий.

За його словами, Україна та США мають власні нові напрацювання щодо мирного врегулювання. Водночас Київ вважає, що визначити життєздатність конкретних пропозицій можна буде лише після повернення до прямішого переговорного механізму за участю всіх сторін.

"Просуньмося до тристороннього формату. І я думаю, що там буде зрозуміло, які ідеї виживуть, які ідеї можуть бути опрацьовані і дійсно наблизити нас до завершення війни", - сказав речник МЗС.

Тихий також нагадав, що раніше обговорювалися різні версії американського плану, зокрема документ із 28 пунктів, який згодом був скорочений.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

"З того часу реальність змінилася на полі бою і в небі над Росією та Україною, тому нам потрібне оновлення підходу. Можу обережно сказати, що усвідомлення цих оновлених підходів є в американської сторони, а не лише української", - зазначив дипломат.

Він також додав, що Київ готовий відновити тристоронній формат роботи за участю України, США та Росії. У МЗС вважають, що найбільш результативним варіантом може стати зустріч на рівні лідерів, однак її проведення залежатиме і від позиції Москви.

"Будемо дивитися за розвитком подій, наскільки з російського боку буде готовність взагалі в якійсь формі заходити", - додав Тихий.

Водночас контакти між Києвом і Вашингтоном продовжуються. За словами речника МЗС, сторони активізували дипломатичну роботу, а представники адміністрації президента США намагаються знайти можливі точки дотику.

"Будуть, однозначно, контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередня домовленість і про особисті зустрічі в цьому місяці", - повідомив Тихий.

Чого чекати Україні на фоні активізації мирних переговорів - коментар глави ЦПД при РНБОУ

Росія не зможе обвалити фронт, знищити українську енергетику чи реалізувати інші сценарії, які можуть призвести до апокаліптичних наслідків для України. Водночас найближчий період буде складним, оскільки Кремль не готовий припиняти війну. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у дописі в Telegram.

Коваленко закликав не перебільшувати можливості Росії та не піддаватися панічним прогнозам. За його словами, Москва прагне досягти низки стратегічних результатів, однак реалізувати їх не зможе.

Окремо керівник ЦПД зупинився на нових повітряних загрозах. Він вважає, що нинішня ситуація з реактивними дронами не залишатиметься незмінною, оскільки Україна нарощуватиме засоби захисту.

Водночас Коваленко попередив, що Україні слід готуватися до складного періоду через позицію Володимира Путіна. На його думку, готовність до несприятливих подій не повинна переростати у суспільну паніку, а Росія згодом зіткнеться з наслідками війни і на власній території.

"Буде важко, оскільки Путін не готовий завершувати війну. Треба завжди готуватися до гірших сценаріїв, втім точно не варто посипати голову попелом. У нас будуть певні речі, які змусять росіян відчути неприємності і біль на їх території", - наголосив Коваленко.

Говорячи про можливий шлях до припинення бойових дій, глава ЦПД пов'язав перспективу завершення війни з посиленням впливу на ресурси держави-агресорки.

"Краще б війна завершилась, звісно. Але завершити її можливо лише шляхом ударів по Росії, їх економіці. Іншого шляху немає", - заявив Коваленко.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив про сподівання досягти прогресу в переговорах. Кушнер підкреслив на важливості відновити тристоронній формат як один із можливих кроків.

За повідомленням ЗМІ Трамп мав намір провести телефонні переговори з Путіним і Зеленським після підсумків візитів посланців.

Диктатор та воєнний злочинець Путін через посланців Трампа передав сигнал про відсутність поступок у мирних домовленостях. За повідомленням ЗМІ посланці зафіксували відсутність поступок з боку Кремля.

Читайте також:

Про персону: Георгій Тихий

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні МЗС України мирне врегулювання новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

23:07Світ
Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

21:35Фронт
Захід України під загрозою: в ГУР попередили про випробування нової балістики РФ

Захід України під загрозою: в ГУР попередили про випробування нової балістики РФ

21:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкою

Старі батарейки знову запрацюють: допоможе хитрий трюк із гумкою

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

Початок великого везіння: трьом знакам зодіаку скоро усміхнеться фортуна

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажі

Які дрова найкраще гріють взимку: найдовше горять і не залишають сажі

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

Буряк вийде солодким і не втратить колір: що достатньо додати у каструлю при варінні

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

Каменських розповіла, чому вони з Потапом збрехали про розставання

Останні новини

01:12

Три місяці народження, для яких осінь 2026 року стане доленосною

00:23

"Живу як монах": український актор-воїн розповів, як схуд на 40 кг

08 вересня, вівторок
23:55

Квасоля звариться у кілька разів швидше: що потрібно додати під час варіння

23:33

Повзає по деревах і згортається в кульку: у лісах знайдено незвичайного мешканця

23:07

США змінили підходи для завершення війни в Україні - в МЗС розкрили деталі

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
22:54

Син принца Вільяма подорослішав і став його копією

22:50

Скляні душові кабіни втрачають популярність: яку дешеву альтернативу обирають у 2026

22:33

Софія Ротару рішуче відреагувала на обстріл Києва

22:31

"Можу померти": чоловік Наталки Денисенко розкрив причину звільнення від служби у ЗСУ

Реклама
21:56

Син Пономарьова показав свою дівчину на публічному заході

21:35

Більше площі Одеси: ЗСУ під Лиманом звільнили понад 200 км² території

21:32

Захід України під загрозою: в ГУР попередили про випробування нової балістики РФ

21:28

Борщ втратить колір і смак: що кладуть першим — капусту чи картоплю

21:07

Чи зрушить переговорний процес з місця: що змінив візит Віткоффа і Кушнера

20:59

Більше жодної плісняви й засихання: куди покласти часник для довгого зберігання

20:36

Складний період восени 2026 року: чотири знаки зодіаку чекають випробування

20:32

Україна замовила майже 1000 ракет для Patriot: Хмара розкрив прохання до союзників

20:15

Путін відкинув мирний план США: Bloomberg розкрили нові плани Кремля на Україну

19:44

Хіт 1971 року, що підкорив покоління: історія пісні "Stairway to Heaven"Відео

19:41

Гороскоп Таро на завтра, 9 вересня: Овнам — не здаватися, Ракам — давати

Реклама
19:30

Зелені перці масово почервоніють: секрет вересневого підживлення кущівВідео

19:29

Секрет пишного цвітіння: що насипати в лунку при посадці тюльпанів

19:12

Маловідомий трюк із фруктом: картопля не проросте й не зморщиться місяцями

19:10

Росія змінює ціль: Коваленко про нову скандальну заяву ЛавроваПогляд

19:05

Ситуація загострюється: ворог просунувся одразу на 3 гарячих напрямках фронту

18:49

Путін може погодитися на перемир'я, названо терміни: що йому запропонували США

18:38

9 вересня не можна конфліктувати та ворожити: яке церковне свято

18:28

Експерти радять висипати мокрий туалетний папір у сад - для чогоВідео

18:22

Пельмені вийдуть набагато смачнішими та ароматнішими: що додати під час варіння

17:34

Трамп провів нові переговори з Путіним щодо України: про що домовились

17:33

Залишатися небезпечно: в одній із областей Україниоголошена обовʼязкова евакуація

17:28

Коричневий наліт на деко зникне без тертя: яка проста суміш зробить усе сама

17:27

Кількість жертв різко зроста: Росія атакує Київ реактивними дронами, що відомо

17:26

Сварки та безгрошів’я: три місця, де не можна зберігати хліб

17:10

Росія може знову наступати на Київ: командувач НГУ розповів, чого чекати восени

17:08

Бруд і запахи з килима зникнуть без складного чищення: знадомиться продукт із кухні

16:57

Непрохані сусіди: чому павуки масово лізуть до будинку

16:48

Тест на IQ: потрібно знайти білку серед осіннього листя за 8 секунд

16:46

"Публічно має вибачатися": Денисенко розкрила головну образу на Федінчика

16:41

Для чого загортати батареї в пакет перед опалювальним сезоном - пропускати не можнаВідео

Реклама
16:34

Гірчиця, фацелія чи жито: що краще посіяти після врожаю

16:32

Різдвяник віддячить купою квітів: що слід зробити з рослиною у вересні

16:25

Україна вперше показала зброю проти балістики: що відомо про ЗРК "Корал"

16:15

Айстри будуть усипані пишними квітами: чим підживити їх у вересні

16:12

Майстер назвала наймодніший манікюр осені 2026: які кольори і дизайни в трендіВідео

16:07

Смертний вирок: Памела Андерсон розповіла про свій невиліковний діагноз

16:04

17 вересня на Київстар ТБ стартує "Мій новий берег": дивіться трейлер нової Original-мелодрами

15:59

"Де платять найменше?": Катя Олос та Олександр Громовий розповіли про найдивніші, найважчі та найцікавіші професії у "Місія впоратися"Відео

15:55

Євро стрімко полетів униз, а долар завмер: новий курс валют на 9 вересня

15:52

Зеленський розкрив умови компромісу з Росією: що привезли Віткофф і Кушнер до КиєваФото

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти