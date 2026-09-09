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Головний рок-хіт 1980 року: пісня протрималася на вершині чарту шість тижнів

Віталій Кірсанов
9 вересня 2026, 11:56
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Через понад чотири десятиліття пісня "Call Me" продовжує користуватися популярністю серед шанувальників класичного року.
"Call Me" стрімко піднялася в американському чарті Billboard
"Call Me" стрімко піднялася в американському чарті Billboard / колаж: Главред, фото: instagram.com/blondieofficial

Коротко:

  • "Call Me" стрімко піднялася в американському чарті Billboard
  • Загалом пісня пробула в чарті 25 тижнів поспіль

Композиція "Call Me", випущена гуртом Blondie у 1980 році, стала одним із головних хітів колективу та знакових треків епохи нової хвилі. Навіть через понад чотири десятиліття пісня продовжує користуватися популярністю серед шанувальників класичного року, пише Parade.

Історія майбутнього хіта почалася з італійського продюсера Джорджіо Мородера - одного з піонерів сучасної диско-музики. Спеціально для фільму "Американський жиголо" він створив інструментальну композицію Man-Machine, однак для її перетворення на повноцінну пісню потрібен був відповідний вокал.

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Мородер запропонував співпрацю Деббі Харрі, вокалістці гурту Blondie. Вона написала текст і мелодію всього за кілька годин.

За словами Харрі, на створення композиції її надихнула атмосфера фільму. Під час роботи вона уявляла вступну сцену з поїздкою вздовж узбережжя Каліфорнії. Вже після першого прослуховування Мородер зрозумів, що композиція, яка вийшла, має потенціал великого хіта.

Поєднання рок-звучання та електронних елементів виявилося надзвичайно успішним. "Call Me" стрімко піднялася в американському чарті Billboard Hot 100 - з 80-ї позиції відразу на вершину - і залишалася №1 протягом шести тижнів.

Загалом пісня протрималася в чарті 25 тижнів поспіль. За підсумками 1980 року вона стала найуспішнішим синглом у США.

Для Blondie це було вже друге підкорення вершини Billboard Hot 100. До цього перше місце гурту принесла легендарна пісня "Heart of Glass".

Згодом "Call Me" здобула визнання не лише серед шанувальників гурту. Видання Collider включило композицію до рейтингу найкращих класичних рок-пісень усіх часів, де вона посіла десяте місце.

Минуло 46 років, але популярність треку не зникла. Для шанувальників Blondie "Call Me" як і раніше залишається однією з ключових пісень колективу, а нове покоління слухачів продовжує відкривати для себе композицію, що стала одним із музичних символів 1980-х.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, відвівши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського гурту Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Blondie

Blondie - американський рок-гурт, який став піонером музичного напряму "нова хвиля" (new wave) та панк-року.

Колектив був заснований у Нью-Йорку в 1974 році співачкою Деббі Харрі та гітаристом Крісом Стейном. Вони здобули світову популярність завдяки унікальному поєднанню панку, диско, поп-музики та електроніки.

Незмінна вокалістка та авторка пісень - Деббі Харрі. Її яскравий образ платинової блондинки став культовим для поп-культури, а сама назва групи з’явилася через те, що далекобійники часто кричали їй услід: "Гей, блондинко!"

Пік популярності припав на кінець 1970-х і початок 1980-х років після виходу платинового альбому Parallel Lines (1978).

Музичні візитні картки гурту - "Heart of Glass", "Call Me" (головна пісня фільму "Американський жиголо"), "One Way or Another" та легендарний камбек-хіт 1999 року "Maria".

Гурт розпався у 1982 році, але успішно возз’єднався у 1997 році. У 2006 році Blondie були включені до Залу слави рок-н-ролу.

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