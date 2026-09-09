США готують план: Рубіо назвав терміни відновлення переговорів між Україною та РФ

Держсекретар США пов’язує нове вікно можливостей із результатами зустрічей американських представників у Києві та Москві.

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США вбачають шанс на відновлення діалогу, заявив Рубіо / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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Рубіо побачив шанс на відновлення переговорів

США готові й надалі виступати посередником

"Дорожня карта" можлива через кілька тижнів

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про появу можливості відновити мирні переговори між Україною та Росією - після того, як американські представники провели зустрічі в Києві та Москві. Про це він сказав у розмові з журналістами.

Свою оцінку глава Держдепу базував на контрасті між попередніми місяцями глухого протистояння та подіями останніх днів.

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"Це дуже складний конфлікт, який триває вже довгий час. Ми не бачили особливого прогресу з жодної зі сторін у їхній готовності йти на поступки, і до цього моменту обидві сторони дотримувалися дуже чітких "червоних ліній". Але цими вихідними відбулися змістовні переговори - як у Києві, так і в Москві, і, сподіваюся, завдяки цьому ми зможемо прокласти шлях уперед, щоб відновити переговори, в яких США завжди були готові відігравати роль посередника", - сказав Рубіо.

Щодо часових рамок Рубіо висловився обережно

Від крайніх оцінок держсекретар утримався: він не називав себе ані надмірним оптимістом, ані песимістом щодо подальшого розвитку подій.

"На мою думку, протягом найближчих кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін, адже саме це й потрібно, щоб покласти край конфлікту - обидві сторони мають погодитися на це", - додав держсекретар США.

Що прозвучало на самих зустрічах

За словами Рубіо, під час зустрічей у двох столицях були озвучені конкретні пропозиції, до яких - вперше за час протистояння - обидві сторони поставилися без явного неприйняття. При цьому він підкреслює, що обсяг подальшої роботи залишається дуже великим.

Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер 5 вересня провели в Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам щодо завершення війни в Україні.

Після Москви переговірники Трампа вирушили до Києва.

8 вересня Зеленський розповів про нові пропозиції в "пакеті миру", які привіз Джаред Кушнер. Президент назвав їх "дуже непоганими", але зазначив, що поки що невідомо, чи вдасться їх реалізувати й досягти результату. Зеленський відмовився розкривати зміст пропозицій, пояснивши, що Київ і Вашингтон домовилися спочатку їх опрацювати, а вже після цього представити громадськості.

Зеленський також заявив, що тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині чи інших країнах - у Києва вже є запрошення від кількох держав і власний досвід проведення таких переговорів.

Тим часом президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін провели нову телефонну розмову, під час якої обговорили війну в Україні, посередницькі зусилля США та подальші кроки у гуманітарних питаннях. У Кремлі заявили, що переговори тривали годину, однак про конкретні домовленості щодо припинення бойових дій не повідомили.

За даними Bloomberg, Путін не пішов на поступки в переговорах щодо мирної ініціативи Дональда Трампа і, за інформацією західних чиновників, готується посилити тиск на Україну протягом зими. У США та Європі дедалі більше схиляються до думки, що війна триватиме й наступного року, а швидкого прориву на дипломатичному фронті не буде.

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