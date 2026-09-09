Сочі здригається від потужних вибухів: порт охопило полум’я, здіймається густий дим

Російські пабліки заявляють про комбіновану атаку на Сочі морських безпілотників та БпЛА.

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Атака на Сочі 9 вересеня / Колаж: Главред, фото: скриншот

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У Сочі пролунала серія потужних вибухів у районі морського порту

Місцеві пабліки повідомляють про пожежу та густий дим над портом

Мер Сочі заявив про загрозу атаки безекіпажних катерів

У російському Сочі ввечері 9 вересня пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За попередніми даними, вибухи лунають у районі морського порту. Місцеві жителі також повідомляють про пожежі та густий дим над акваторією.

відео дня

За інформацією моніторингових каналів, порт могли атакувати безекіпажні катери.

Водночас мер Сочі Андрій Прошунін офіційно повідомив про загрозу атаки БЕК. Він закликав мешканців і гостей міста укритися в безпечних місцях та зберігати спокій.

Місцеві Telegram-канали публікують відео, на яких чути вибухи та постріли. На окремих кадрах видно пожежу в районі порту.

Україна може "закрити небо" над Росією

Главред писав, що через регулярні атаки України вглиб території РФ, у багатьох російських аеропортах виникають затримки. А нещодавно Україна офіційно попередила міжнародні авіакомпанії про стрімке зростання небезпеки польотів над територією Росії.

За словами авіаційного експерта Богдана Долінце, те, що Україна може "закрити небо" над Росією у фактичному сенсі означає не обов'язково встановити юридичну заборону польотів, а створити такі умови, за яких цивільна авіація не зможе стабільно та безпечно функціонувати.

Для цього необхідна регулярна поява неконтрольованих повітряних цілей у районах ключових російських аеропортів, передусім московського авіаційного вузла. Оскільки російська система ППО має значні можливості, одноразових ударів або поодиноких дронів недостатньо.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, дрони уразили Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Р. Підприємство розташоване у глибокому тилу Росії - більш ніж за 3200 км по прямій від України.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про удари по цілях у Краснодарському краї. Внаслідок ударів уражені палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та кілька РЛС.

Крім того, Головне управління розвідки МО України повідомило про ураження російського фрегата "Адмірал Ессен" у Новоросійську. На палубній надбудові корабля спалахнула пожежа. Військово-Морські Сили ЗС України повідомили про застосування ракети "Нептун" для ураження корабля.

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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