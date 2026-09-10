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Швидкого перемир'я не буде: експерт назвав реальний сценарій переговорів з РФ

Анна Косик
10 вересня 2026, 10:32
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Клочок пояснив, чи справді Росія буде готова до переговорів після проведення виборів.
Швидкого перемир'я не буде: експерт назвав реальний сценарій переговорів з РФ
Сподіватися на реальну готовність РФ до пошуку шляху до миру - марно / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Що сказав Клочок:

  • Швидкого перемир'я між Росією та Україною в США не очікують
  • США хочуть показати рух у переговорах
  • Між Україною та РФ можливі лише часткові домовленості

Заяви американської сторони про можливу нову готовність Москви до переговорів після виборів у країні-агресорі Росії 20 вересня не мають під собою реального підґрунтя - йдеться радше про імітацію процесу, ніж про очікування конкретного результату.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

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На думку аналітика, сама американська команда фактично визнала нереалістичність швидкого перемир'я. Про це побічно свідчила одна з публічних заяв напередодні.

"Кушнер фактично проговорився під час прес-конференції у Києві, коли сказав: якщо нам вдасться щось зробити до зими, це буде дивом. Тобто вони самі не розраховують на припинення вогню протягом найближчого місяця двох чи трьох", - зазначив Клочок.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

США хочуть активізувати дипломатію заради видимості руху

Клочок пояснив, що активність довкола перемовного треку має радше внутрішньополітичне пояснення для американського лідера, пов'язане з ситуацією на іншому зовнішньополітичному напрямку.

"Я не бачу, щоб вони всерйоз розраховували на швидкий результат. Швидше йдеться про переговори заради переговорів. Процес має рухатися, тому що Трампу треба показувати, що щось відбувається. Він має таку зовнішню політику. Тим більше, з Іраном у нього дуже складна ситуація, тож десь треба показати результат", - сказав аналітик.

Домовленості таки можливі, але лише частково

Аналітик допускає, що сторони можуть узгодити обмежені технічні кроки, які Вашингтон презентує як власний дипломатичний успіх, попри відсутність глобального прориву.

"Я не виключаю, що, наприклад, можуть домовитися про припинення ударів по НПЗ. Російська нафта краще поступатиме на ринок, ціна може знизитися, і Трамп скаже: бачите, я вплинув на ситуацію. Заборона на глибинні удари також може стати одним із аргументів на переговорах. І це вже вияв нашої суб'єктності", - підсумував Клочок.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати ключову роль у переговорах США з Росією та Україною на тлі можливого скорочення участі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Раніше повідомлялося, що переговорний процес щодо війни в Україні за участі Києва та Вашингтона може відновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росії потрібні гарантії безпеки і щоб війна не повторилася у майбутньому потрібно створити так звану "буферну зону".

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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