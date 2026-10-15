Росія та Україна домовилися про перемир’я: де та для чого припинили вогонь

МАГАТЕ допомогло сторонам домовитися про припинення вогню.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-i-ukraina-dogovorilis-o-peremirii-gde-i-zachem-prekratili-ogon-10804460.html Посилання скопійоване

Що відомо про перемир'я поблизу ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Ключові факти:

Росія та Україна домовилися про локальне перемир’я

МАГАТЕ виступило посередником у домовленості

Припинення вогню дозволить відремонтувати енергопостачання ЗАЕС

Країна-агресорка Росія та Україна погодили локальне перемир’я, яке дозволить провести ремонтні роботи на тепловій електростанції, що забезпечує електроенергією захоплену російськими військами Запорізьку АЕС. Посередником у досягненні домовленості стало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву російської державної корпорації "Росатом".

За даними російської корпорації, режим припинення вогню діє із четверга. Він має забезпечити безпечне проведення робіт на об’єкті, від якого залежить зовнішнє енергопостачання атомної станції.

відео дня

Запорізька АЕС не виробляє електроенергію, проте потребує стабільного живлення для підтримання безпечного стану ядерного палива. У вересні обстріл пошкодив зовнішнє електропостачання станції, повідомила її адміністрація.

Наразі для забезпечення роботи систем охолодження станція залежить від двох зовнішніх ліній електропередачі. Відновлення пошкодженої інфраструктури має важливе значення для ядерної безпеки.

Генеральний директор "Росатома" Олексій Ліхачов заявив, що ремонтна бригада вже вирушає до місця проведення робіт. Він також звернув увагу на додаткові ризики, пов’язані з наближенням холодного сезону.

"Наші фахівці зараз виїжджають на місце й починають ремонтні роботи", - повідомив Ліхачов.

Окреме занепокоєння викликає необхідність підтримувати роботу систем станції за умов зниження температури та збільшення потреби в резервному живленні. За словами керівника "Росатома", у цей період зростає споживання дизельного палива.

"Це дуже важливо з огляду на наближення осінньо-зимового періоду, зростання ризиків, пов’язаних із температурними режимами, і, звісно, збільшення споживання дизельного палива. Я дуже сподіваюся, що перемир’я буде дотримано", - наголосив Ліхачов.

Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко звернув увагу на проблеми з постачанням дизельного пального для резервних генераторів Запорізької АЕС. За його словами, окупаційна адміністрація фактично визнала відсутність стабільної системи забезпечення станції паливом.

Директорка з комунікацій окупованої ЗАЕС Євгенія Яшина повідомила російському агентству ТАСС, що системного постачання дизеля на станцію давно немає. Паливо надходить окремими партіями, однак такий підхід не може забезпечити довгострокові потреби об’єкта.

Андрющенко нагадав, що дизельні генератори забезпечують аварійне живлення систем безпеки АЕС у разі втрати зовнішнього електропостачання. МАГАТЕ також порушувало питання поповнення запасів пального перед зимою.

"Тут особливо показова суперечність. З одного боку росіяни продовжують звітувати переконувати світ про контроль над ситуацією, але одночасно визнають, що за понад чотири роки окупації так і не налагодили регулярного постачання пального для резервного живлення найбільшої атомної електростанції Європи. Дивна форма повного контролю", - зазначив Андрющенко.

Водночас він зауважив, що нерегулярні поставки самі по собі не свідчать про критичний дефіцит дизеля або неможливість роботи генераторів. За його оцінкою, частина пального може використовуватися не для потреб станції, а для забезпечення російських військових.

"Проте, головне що вже самою окупаційною адміністрацією визнано : стабільної системи постачання немає. І напередодні зими це серйозний ризик для ядерної безпеки", - наголосив Андрющенко.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Інститут вивчення війни (ISW) зафіксував просування ЗСУ на північний схід від Сум і відбиття атак російських військ на кількох напрямках. У звіті було зазначено про оприлюднені геолокаційні відеозаписи, які підтверджують переміщення підрозділів.

Третій армійський корпус повідомив про результати операції "Вівальді", під час якої українські підрозділи повернули під контроль додаткові території. Військові інформували про завершення четвертого етапу операції. За даними корпусу, під час цього етапу було повернуто ще 101 кв. км і звільнено три населені пункти.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про зупинення просування російських військ на важливому напрямку в районі Лимана через контратаки ЗСУ.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред