Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"До Нового року щось буде": коли Трамп може вдарити по РФ потужними митами

Маріна Фурман
29 вересня 2025, 12:08
51
Експерт вважає, що Трамп вже наговорив багато про мита і війну в Україні — тепер йому потрібно показати конкретний результат.
Трамп, Путин
Трамп обіцяє покарати Кремль митами — експерт оцінив шанси / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Основне:

  • Трамп обіцяє покарати Путіна митами
  • Потужні санкції США можуть ввести до Нового року

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Росія не укладе мирну угоду про припинення війни в Україні, то Америка готова запровадити дуже потужні митні тарифи. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду розповів, чи наважиться американський лідер на цей крок і коли можуть бути запроваджені потужні санкції проти РФ.

Загородній вважає, що до Нового року "щось буде", адже на Трампа тиснуть вибори в Конгрес і внутрішній порядок денний. Крім того, поки невідомо, як саме США ведуть переговори з Китаєм і чим це закінчиться.

відео дня

Експерт нагадує, що Росія продає Китаю дешеву нафту, а той на цьому заробляє, роблячи свої товари конкурентнішими. США це не влаштовує, адже Китай має поруч "резервуар нафти", який Вашингтон не контролює.

Загородній підкреслює, що Трамп зробив чимало заяв про мита та війну в Україні, тому йому потрібен якийсь результат.

"Тим більше на Трампа тиснуть його виборці, які хочуть бачити в ньому "крутого перця" і ковбоя. А поки що дії Трампа щодо Путіна не дають йому змоги виглядати "крутим перцем" і ковбоєм", - пояснює експерт.

Загородній додає, що наразі Трамп намагається донести європейцям, щоб ті припинили купувати російські нафту і газ.

За словами експерта, припинення Європою закупівлі російських енергоресурсів буде набагато ефективнішим кроком, ніж будь-які санкції.

"Тому що санкції Росія може обійти та вибудувала вже цілу інфраструктуру з їхнього обходу. А ось коли просто не купуватимуть російські нафту і газ, це серйозно. І Трамп зараз системно "стукає по голові" європейцям, і абсолютно правильно робить", - переконаний експерт.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Чому США не вводять санкції проти Росії

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що Вашингтон утримується від запровадження жорстких санкцій проти Росії, аби зберегти можливість виступати посередником у мирних переговорах між Москвою та Києвом.

"Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена", - сказав Рубіо.

Запровадження санкцій проти Росії - новини за темою

Як писав Главред, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час ввести нові санкції проти Росії. Втім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. За його словами, стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав союзників вводити санкції проти всіх компаній, які постачають Росії компоненти для озброєнь.

Інші новини:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні санкції США санкції проти Росії Тарас Загородній
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:39Синоптик
Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

12:50Світ
ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

12:29Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішає - прогноз на жовтень

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Жовтень 2025 стане доленосним: гороскоп для кожного

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловіка

Завила біля труни: Симоньян впала в істерику на похоронах чоловіка

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

Останні новини

13:48

"Мінус 10 років": Олена Мозгова змінила імідж і помолоділа на очах

13:39

Дощі та штормовий вітер: в Україні помітно зіпсується погода

13:20

ЦПК підтримує фігуранта "п'яних вечірок", бо він захищає детектива НАБУ - ЗМІ

13:18

"Гірко усвідомлювати": путініст Філіп Кіркоров у жалобі

13:11

Обличчя попливло: запроданка Повалій вирішила змінитися до невпізнання

Половина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФПоловина Росії збіжиться грабувати Москву: Загородний – про те, як Україна наближає смерть РФ
13:11

Чому 30 вересня не можна засуджувати інших: яке церковне свято

12:51

День захисників і захисниць України 2025: чому дату перенесли і коли святкуємоВідео

12:50

Зеленський звернувся до Санду після виборів у Молдові: що сказав

12:40

Гороскоп для Тельців на жовтень 2025: час нових проєктів і балансу в життіВідео

Реклама
12:33

"Самозванка": спливла правда про шлюб мовчуна Ігоря Ніколаєва

12:29

ЗСУ збили вертоліт окупантів FPV-дроном: скільки він коштує

12:25

Україна поверне окуповані території: експерт назвав больову точку Росії

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ЗСУ вразили завод у Брянській області

12:08

"До Нового року щось буде": коли Трамп може вдарити по РФ потужними митами

11:55

Відома українська співачка народила третю дитину - як назвали малюка

11:49

Українські воїни прорвалися в одну з областей Росії, ворог зазнав втрат - деталі

11:43

Кожен вирішує сам: відомий український артист зі США відповів, чи піде воювати

11:37

У Швеції думають над створенням своєї ядерної зброї - The Times

11:36

"Тумбочки аж гриміли": священник ПЦУ розповів, чи існують привидиВідео

11:35

Україна може повернути кордони 1991-го за чотири роки: експерт назвав умову

Реклама
11:33

Судді великої палати Верховного суду стали на захист Коломойського

10:56

Китайський гороскоп на завтра 30 вересня: Коням - помилки, Драконам - гнів

10:49

Україна готує відповідь на удари РФ по енергетиці: генерал озвучив задум Києва

10:47

Келлог поставив Путіна на місце і розвінчав міфи про "перемогу РФ" у війні

10:47

ЗСУ взяли росіян в оточення: Сирський заінтригував деталями з фронту

10:40

У Львівській області стався землетрус: деталі

10:31

Золоті монети просто під ногами: в якому місті України знайшли справжній скарбВідео

10:29

10 тисяч євро за кілограм: який мед найдорожчий у світі й в УкраїніВідео

10:21

Мати пропагандиста Кеосаяна не з'явилася на його похорон - що сталося

10:05

Незакритий гештальт: фіналістка Нацвідбору зробила несподівану заяву

09:52

НАТО розглядає новий план зі збиття літаків РФ - The Times

09:47

Це війна між варварством і цивілізацієюПогляд

09:41

"Ми вже у стані війни з Росією": у Британії зробили гучну заяву

09:34

В Україні випав сніг: у який регіон у вересні прийшла зима

09:17

Навіть говорити про неї не хоче: що Сумська розповіла про старшу доньку-мовчунку

08:58

Гороскоп на завтра 30 вересня: Близнюкам - несподівана зустріч, Терезам - розваги

08:56

Тепер атаки будуть нічні: у Сумах зафіксували новий дрон РФВідео

08:44

Окупанти йдуть в обхід: в ISW заявили про проблеми РФ на гарячій ділянці фронту

07:55

"Жодних укриттів не існує": Трамп дозволив удари по РФ далекобійною зброєю

07:22

Вибухи та потужна пожежа: у Брянській області РФ дрони атакували завод

Реклама
07:10

Складна загадка на уважність: чим відрізняються дві дівчини

06:40

У Молдові порахували 99% голосів: партія Санду лідирує з величезним відривом

06:09

Київ під атакою: статистика уражень не показала прориву в ППОПогляд

05:44

Чоловік ще не знає: Світлана Тарабарова натякнула на четверту вагітність

05:03

Повстання машин близько: прогноз неминучого знищення людства ШІ

04:30

У житті трьох знаків зодіаку розпочнеться ера успіху: кому щаститиме 29 вересня

04:02

Штраф не загрожує: три випадки, коли за кермом можна користуватися телефоном

03:32

Чому Дмитро Козак раптово пішов з Кремля - розкрито реальну причинуВідео

02:35

Три знаки зодіаку зроблять крок у нове життя у жовтні: хто у списку

02:02

"Путін не стримає амбіцій": дипломат назвав країну НАТО, куди цілиться "рука Кремля"

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти