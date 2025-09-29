"До Нового року щось буде": коли Трамп може вдарити по РФ потужними митами

Експерт вважає, що Трамп вже наговорив багато про мита і війну в Україні — тепер йому потрібно показати конкретний результат.

Трамп обіцяє покарати Кремль митами — експерт оцінив шанси / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Основне:

Трамп обіцяє покарати Путіна митами

Потужні санкції США можуть ввести до Нового року

Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Росія не укладе мирну угоду про припинення війни в Україні, то Америка готова запровадити дуже потужні митні тарифи. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду розповів, чи наважиться американський лідер на цей крок і коли можуть бути запроваджені потужні санкції проти РФ.

Загородній вважає, що до Нового року "щось буде", адже на Трампа тиснуть вибори в Конгрес і внутрішній порядок денний. Крім того, поки невідомо, як саме США ведуть переговори з Китаєм і чим це закінчиться.

Експерт нагадує, що Росія продає Китаю дешеву нафту, а той на цьому заробляє, роблячи свої товари конкурентнішими. США це не влаштовує, адже Китай має поруч "резервуар нафти", який Вашингтон не контролює.

Загородній підкреслює, що Трамп зробив чимало заяв про мита та війну в Україні, тому йому потрібен якийсь результат.

"Тим більше на Трампа тиснуть його виборці, які хочуть бачити в ньому "крутого перця" і ковбоя. А поки що дії Трампа щодо Путіна не дають йому змоги виглядати "крутим перцем" і ковбоєм", - пояснює експерт.

Загородній додає, що наразі Трамп намагається донести європейцям, щоб ті припинили купувати російські нафту і газ.

За словами експерта, припинення Європою закупівлі російських енергоресурсів буде набагато ефективнішим кроком, ніж будь-які санкції.

"Тому що санкції Росія може обійти та вибудувала вже цілу інфраструктуру з їхнього обходу. А ось коли просто не купуватимуть російські нафту і газ, це серйозно. І Трамп зараз системно "стукає по голові" європейцям, і абсолютно правильно робить", - переконаний експерт.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Чому США не вводять санкції проти Росії

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що Вашингтон утримується від запровадження жорстких санкцій проти Росії, аби зберегти можливість виступати посередником у мирних переговорах між Москвою та Києвом.

"Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена", - сказав Рубіо.

Як писав Главред, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час ввести нові санкції проти Росії. Втім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без узгодження з президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. За його словами, стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав союзників вводити санкції проти всіх компаній, які постачають Росії компоненти для озброєнь.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

