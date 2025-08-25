Рус
Путін ухилився від зобов’язань після Аляски: що готує Трамп у відповідь Кремлю

Руслан Іваненко
25 серпня 2025, 23:23
Трамп вислуховує поради прихильників щодо нових санкцій, щоб паралізувати військову економіку Кремля.
Трамп розмірковує про масштабні санкції проти Росії через відсутність результатів зустрічі на Алясці

Коротко:

  • Зустріч Трампа і Путіна на Алясці не принесла результату
  • Росія ухильно відповідає на пропозиції щодо миру та безпеки України

Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці американський лідер не отримав від Росії жодних конкретних гарантій щодо припинення вогню або зустрічі з Володимиром Зеленським. Москва ухильно відреагувала на будь-які пропозиції щодо припинення бойових дій та забезпечення безпеки України, повідомляє The Times.

Сумніви Трампа та реакція прихильників

"Прихильники Трампа наполягають, що Аляска стала черговим тріумфом президента в його прагненні до миру; сам він тепер, здається, не такий упевнений. Кілька місяців тому він розмірковував, що Путін, можливо, "обманює його". Це усвідомлення, безсумнівно, підкріплене дипломатичним тупиком і посиленням російських авіаударів, що послідували за Аляскою. Минулого тижня він заявив, що збирається прийняти "дуже важливе рішення": ввести "масштабні" санкції та мита проти Росії або не робити нічого і просто сказати: 'Це ваша боротьба'. Здається, він просто шукає привід, щоб піти", – пише видання.

Умови підтримки України та обмеження Пентагону

Також Трамп натякав, що "якщо Зеленський не готовий віддати не тільки території, які зараз окуповані Росією, а й міста та військові оборонні споруди за лінією фронту, Америка не готова надавати подальшу підтримку".

Американський лідер підкреслив, що надання та фінансування зброї і засобів протиповітряної оборони Україні мають брати на себе європейські країни.

"Поки Трамп продовжує домагатися відповіді від Москви, Пентагон наклав таке саме вето на використання Україною європейських ракет, включаючи британські крилаті ракети Storm Shadow, які покладаються на американські дані про цілі. За іронією долі, саме адміністрація Байдена першою ввела ці обмеження. Трамп неодноразово критикував свого попередника за його підхід до війни в Україні. Давно настав час скасувати ці обмеження, які підривають військове значення зброї", – наголошує The Times.

Заклики до санкцій та позиція Ліндсі Грема

Видання також зазначає, що Трампу радять запровадити нові санкції проти Росії, аби паралізувати її військову економіку. Серед тих, хто закликає до цього, – республіканець Ліндсі Грем, один із авторів законопроєкту про 500-відсоткові мита для країн, що продовжують купувати російські енергоносії.

Думка експерта про дії Трампа

Політичний експерт Максим Розумний, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, в інтерв’ю Главреду зазначив, що ультиматуми та дедлайни, які Дональд Трамп озвучує Росії та особисто Путіну, носять переважно тактичний характер.

За словами експерта, у Трампа є різні мотиви: як амбітний політик, якого деякі дослідники називають нарцисом, він прагне виконати свої обіцянки, заявити про себе як миротворця та продемонструвати, що здатен завершити війну, яку, на його думку, можна було б уникнути за його президентства.

"Цей намір у нього справді є, але підхід Трампа менш прямолінійний і емоційний, ніж хотілося б багатьом", – підкреслив Розумний.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський наголосив, що для успішного протистояння російській агресії Україна щомісяця повинна отримувати від партнерів щонайменше 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї.

Крім того, у понеділок 25 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що "конфлікти особистостей" ускладнюють мирні переговори між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Сторони обговорили підтримку України та завершення війни.

The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

війна в Україні мирні переговори гарантії безпеки Переговори на Алясці
