Принижений Кремль б'ється в конвульсіях, жалюгідних Путіна і РФ чекає поразка на полі бою - Подоляк

Президента Зеленського вітають як лідера вільного світу, а агресора Росію принижують навіть у регіонах, які вона вважала "своїми", сказав Михайло Подоляк.

https://glavred.net/politics/unizhennyy-kreml-betsya-v-konvulsiyah-zhalkih-putina-i-rf-zhdet-porazhenie-na-pole-boya-podolyak-10471597.html Посилання скопійоване

Час Путіна минув, спроби Москви змінити ситуацію марні - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Президента України Володимира Зеленського вітають в якості лідера вільного світу, а агресора Росію скрізь принижують. Повагу за гроші не купити, українська держава відстояла свою думку і слово. Володимира Путіна і його країну вважають жалюгідними. Росія неминуче зазнає військової поразки. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що Україна досягла світової підтримки – Зеленського вітають як лідера вільного світу, а РФ принижують навіть у тих регіонах, які Москва вважала "своїми".

"Мало існує у світі задоволень, більших, ніж споглядання реакцій Москви на візити президента Зеленського. Як демон, окроплений святою водою, Кремль б'ється в конвульсіях. Задіє мережу десятиліттями підгодовуваних агентів, продажні ЗМІ, агентів впливу. Марні спроби закричати, перекричати, саботувати - і кожен раз безуспішно, знову і знову стикаючись з приниженням навіть в тих регіонах, які по-імперськи вважав "своїми" або щодо яких намагався переконати в цьому решту світу", - зазначив Подоляк.

відео дня

За його словами, повага – справжня сила, яку не купити за гроші або відкати. Україна змусила себе поважати, а на Путіна і його режим очікує неминуча військова поразка.

"На кожній зустрічі звучить прямо або сигналізується побічно: час Путіна (Володимир Путін, російський диктатор) та його кліки злочинців пройшов. Навіть там, де їх не вважають поганими, їх вважають жалюгідними. Росія зазнає військової поразки, і це неминуче. Міжнародне право буде повернуто на порядок денний. Час обговорювати повоєнний устрій світу", - підкреслив Михайло Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський сказав, що армія України проведе контрнаступ, щоб відкинути російських окупантів із захоплених ними територій. За його словами, коли ЗСУ підійдуть до Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю Главреду розповів про те, що Україна проведе два контрнаступи – влітку і восени.

На першому етапі звільнятиметься південь з Кримом, на другому – Донбас. Експерт припустив, що ЗСУ можуть провести і додаткові контрнаступальні операції.

Журналісти CNN опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що країна-окупант Росія повернулася до застосування тактики повітряних ударів по Україні.

Мета ворога – змусити Київ відкласти контрнаступ. Втім, ЗСУ успішно протистоять окупантам і збивають великий відсоток російських ракет.

Дивіться відео, в якому Світан розповів, коли буде пік контрнаступу ЗСУ

Інші новини: