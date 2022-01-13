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Ультиматум Росії Заходу і ставка Кремля ва-банк: політик попередив Україну про небезпеку

13 січня 2022, 07:13

Загроза Києву серйозно зросла після того, як Москва заявила Заходу про свої вимоги на перемовини щодо безпеки, вважає Микола Катеринчук.

Кремль
Москва поставила військовий ультиматум Заходу і налаштована серйозно - політик / УНІАН

Вимоги Росії до Заходу щодо безпеки є військовим ультиматумом. Москва максимально підняла ставки, тому до цієї ситуації треба ставитися серйозно. Українському суспільству слід готуватися, бо народ живе за часів відкладеної війни. Про це заявив народний депутат IV-VII скликань Микола Катеринчук.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Москва фактично висунула військовий ультиматум Заходу і максимально підвищила ставки. У таких випадках є переможці і переможені, а консенсусу не буває.

читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу"Військовий ультиматум - ти повинен продемонструвати, тому що якщо ти вже далі нічого не демонструєш, з тобою ніхто не сідає і не розмовляє. Росіяни пішли ва-банк. Хтось думає, що воно розсмокчеться – вже ні, росіяни себе поставили в незручне становище. Ультиматум - це все, ти повинен вийти звідти або переможцем, або переможеним. Не буває консенсусу після ультиматумів", - вважає політик.

Також він додав, що українському суспільству слід готуватися, оскільки люди живуть "за часів відкладеної війни". Світ знаходиться в умовах загрози війни.

"Це питання постійної загрози безпеці для нас, для Європи і для всього світу. Треба це розуміти і готуватися", - підкреслив Микола Катеринчук.

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Дивіться відео ТСН - НАТО не підтримало ультиматум Росії щодо України

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи – проект договору США з Росією щодо безпеки і проект угоди про заходи забезпечення безпеки США, Росії та НАТО.

У Москві вимагали, щоб Вашингтон став гарантом нерозширення НАТО на схід і відмови України від вступу до Північноатлантичного альянсу.

На тлі концентрації військ Росії біля кордонів України і звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам сторони домовилися про проведення перемовин щодо безпеки, які проходять за участю представників, США, РФ, НАТО в період з 10 по 13 січня.

10 січня відбулися перемовини США та Росії. Представниця Штатів, заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що американці не гарантують Москві, що НАТО не буде надалі включати до блоку безпеки нові країни. При цьому американці не обіцяють невступ України до Альянсу.

Представник РФ, заступник глави МЗС Сергій Рябков сказав, що Росія не планує нападати на Україну. Однак Москва вимагає гарантій, згідно з якими Україна та Грузія не повинні вступити до НАТО.

12 січня відбулася Рада НАТО-Росія, за підсумками якої генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що Москва не може блокувати політику блоку щодо інтеграції інших країн. Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова можуть вступити до організації, і закликав РФ вивести свої військ з цих держав.

Столтенберг попередив Росію, що у разі військової операції Москви проти України Альянс посилить свою присутність у Східній Європі, як це вже сталося після окупації росіянами Криму та Донбасу.

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