Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умову

США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України - Блінкен / Reuters

США та Росія повинні продовжувати перемовини, спрямовані на деескалацію напруженості, пов'язаної з посиленням концентрації російських військ біля кордонів України і всередині країни. Вашингтон непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет української держави. Американці вважають, що у перемовинах щодо безпеки у Європі повинні брати участь НАТО і Україна.

Про це йдеться у заяві спікера Держдепу Неда Прайса за підсумками телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Бесіда відбулася напередодні візиту Блінкена в Україну.

США стривожені посиленням військ РФ біля кордонів України

Вказується, що дипломати обговорили перемовини щодо безпеки, які нещодавно відбулися. Американська сторона закликала продовжити дискусію у зв'язку з нарощуванням російських військ біля кордонів України і всередині держави.

"Міністри обговорили діалог зі стратегічної стабільності, що відбувся 10 січня, засідання Ради Росія-НАТО 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня. Держсекретар підкреслив важливість продовження дипломатичних зусиль для деескалації напруженості, пов'язаної глибокою тривогу, яку викликає нарощування російської військової потужності всередині і поблизу території України", - наголошується у повідомленні.

Україна та НАТО повинні брати участь у перемовинах щодо безпеки у Європі

Крім того, Блінкен акцентував увагу на беззастережній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України з боку США і заявив про необхідність підключення до перемовин щодо безпеки НАТО та країн-партнерів, серед яких і українська держава.

Реклама

читайте такожПоразка РФ у боротьбі за Україну та страх Заходу перед війною: у США пояснили дії Москви"Держсекретар повторив непохитні зобов'язання США щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України і підкреслив, що в дискусії з європейської безпеки повинні брати участь НАТО і країни партнери, включаючи Україну", - додали в Держдепі.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні оголосили про візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну. Американський чиновник 19 січня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Сторони обговорять плани про запобігання російській загрозі щодо української держави та зусилля, спрямовані на врегулювання кризи дипломатичним шляхом.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

США, НАТО та Росія з 10 по 13 січня провели серію дискусій щодо безпеки у Європі. Перемовини проходили на тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Північноатлантичного альянсу російським кордонам.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Штати в дискусії з Росією 10 січня, сказала, що американці не підуть на поступки Москві в стратегічно важливих для Вашингтона питаннях. Гарантій нерозширення НАТО на схід і відмови України від євроатлантичної інтеграції не буде.

Російський делегат на перемовинах з США, заступник голови МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва вимагає, щоб Вашингтон, мовляв, гарантував неможливість вступу України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за підсумками перемовин Альянсу та Росії підкреслив, що військово-політичний блок Заходу не може піти на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У Москви немає права вето на подальше розширення НАТО.

Столтенберг також сказав, що якщо Росія піде новою війною на Україну, колективний блок безпеки Заходу посилить свою присутність у Східній Європі.