УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умову

18 січня 2022, 17:40

Вашингтон закликав Москву продовжувати перемовини, спрямовані на зниження градусу напруженості біля кордонів України.

США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України - Блінкен / Reuters

США та Росія повинні продовжувати перемовини, спрямовані на деескалацію напруженості, пов'язаної з посиленням концентрації російських військ біля кордонів України і всередині країни. Вашингтон непохитно підтримує територіальну цілісність і суверенітет української держави. Американці вважають, що у перемовинах щодо безпеки у Європі повинні брати участь НАТО і Україна.

Про це йдеться у заяві спікера Держдепу Неда Прайса за підсумками телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Бесіда відбулася напередодні візиту Блінкена в Україну.

США стривожені посиленням військ РФ біля кордонів України

Вказується, що дипломати обговорили перемовини щодо безпеки, які нещодавно відбулися. Американська сторона закликала продовжити дискусію у зв'язку з нарощуванням російських військ біля кордонів України і всередині держави.

"Міністри обговорили діалог зі стратегічної стабільності, що відбувся 10 січня, засідання Ради Росія-НАТО 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня. Держсекретар підкреслив важливість продовження дипломатичних зусиль для деескалації напруженості, пов'язаної глибокою тривогу, яку викликає нарощування російської військової потужності всередині і поблизу території України", - наголошується у повідомленні.

Україна та НАТО повинні брати участь у перемовинах щодо безпеки у Європі

Крім того, Блінкен акцентував увагу на беззастережній підтримці територіальної цілісності і суверенітету України з боку США і заявив про необхідність підключення до перемовин щодо безпеки НАТО та країн-партнерів, серед яких і українська держава.

Реклама

читайте такожПоразка РФ у боротьбі за Україну та страх Заходу перед війною: у США пояснили дії Москви"Держсекретар повторив непохитні зобов'язання США щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України і підкреслив, що в дискусії з європейської безпеки повинні брати участь НАТО і країни партнери, включаючи Україну", - додали в Держдепі.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні оголосили про візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну. Американський чиновник 19 січня зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Сторони обговорять плани про запобігання російській загрозі щодо української держави та зусилля, спрямовані на врегулювання кризи дипломатичним шляхом.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

США, НАТО та Росія з 10 по 13 січня провели серію дискусій щодо безпеки у Європі. Перемовини проходили на тлі концентрації військ РФ біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Північноатлантичного альянсу російським кордонам.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла Штати в дискусії з Росією 10 січня, сказала, що американці не підуть на поступки Москві в стратегічно важливих для Вашингтона питаннях. Гарантій нерозширення НАТО на схід і відмови України від євроатлантичної інтеграції не буде.

Російський делегат на перемовинах з США, заступник голови МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва вимагає, щоб Вашингтон, мовляв, гарантував неможливість вступу України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за підсумками перемовин Альянсу та Росії підкреслив, що військово-політичний блок Заходу не може піти на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови. У Москви немає права вето на подальше розширення НАТО.

Столтенберг також сказав, що якщо Росія піде новою війною на Україну, колективний блок безпеки Заходу посилить свою присутність у Східній Європі.

viber
новини Росії новини США Ентоні Блінкен Сергій Лавров новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умову». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любовГороскоп на сьогодні, 18 січня 2022: Овнам – вороги, Тільцям – знаки згори, Терезам - любов Повня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бідПовня в січні 2022: що потрібно зробити в цей день, щоб уберегтися від бід 4 геніальних способи використання шкірки від апельсина4 геніальних способи використання шкірки від апельсина У моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішимУ моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішим Ціни на бензин накрутили: українцям назвали нову вартість на АЗСЦіни на бензин накрутили: українцям назвали нову вартість на АЗС
19:07

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги

18:53

Фермер із Закарпаття по всьому світу купив сотню оленів, щоб поповнити фауну лісу КарпатВідео

18:52

Тиск на Україну та реалізація "Мінська" щодо Донбасу: у Росії вибухнули вимогою до СШАВідео

18:43

Німеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатіїВідео

18:19

Ціни на газ в Україні вбивають скляну галузь - 12 тисяч людей під загрозою безробіттяВідео

Реклама
18:11

На голлівудську актрису напав ведмідь на знімальному майданчику

18:07

Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітонаВідео

18:07

Грошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовлятиВідео

17:44

Український шоумен Анатолій Анатоліч став жертвою американських бездомних

17:40

Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умовуВідео

17:31

"Я - звичайний, а ти - конкретний": Гордон і Комаровський обмінялися компліментамиВідео

17:19

Як прибрати жировик на обличчі в домашніх умовах і у косметолога

17:09

Комаровський назвав ліки, які повинні бути в домашній аптечці

17:06

Погода зовсім нікуди: диспетчери розгортають літаки з Києва до Львова

17:02

Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанинуВідео

16:59

72-річну Аллу Пугачову жорстоко розкритикували за невдале селфі

16:42

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

16:31

Moderna розробляє єдину вакцину від грипу та COVID-19: коли вона з’явитьсяВідео

16:30

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

16:29

"Готові до серйозного діалогу": Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордонуВідео

Реклама
16:26

Залишила дитину в горах сміття: у Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях

16:10

Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовВідео

16:07

"Інфекція не зникне": у Pfizer розповіли, що і коли поверне світ до колишнього життяВідео

16:00

В Україні злетіли ціни на паливоВідео

15:54

"Птахівництво під загрозою колапсу": українцям розповіли, що буде з цінами на куряче м'ясоВідео

15:39

Яке масло може продовжити життя - коментар вчених

15:19

Alyona Alyona оголила груди і розповіла про небезпеку онкологічних захворювань

15:15

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:14

Нежить, головний біль і втома: у МОЗ назвали симптоми коронавірусу ОмікронВідео

14:51

Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого

14:37

Блінкен летить в Україну на зустріч із Зеленським: у Держдепі оприлюднили мету візитуВідео

14:36

У Миколаєві студент жорстоко вбив перехожого

14:36

У Нацбанку розповіли, чому різко впав курс гривні

14:33

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

14:30

Ердоган не вірить у вторгнення РФ в Україну, але з Путіним переговоритьВідео

14:12

Скандал у київському ресторані: заклад перепросив за вибиті зуби, а за ображену дитину – ні

14:11

"На дорогах - ожеледь, на трасах - каша": синоптик попередила про похолодання в Україні

14:05

"Нікуди не їхав": Назарбаєв перервав мовчання і вперше виступив зі зверненнямВідео

14:03

У Європарламенту новий президент: пост вперше за 20 років дістався жінці

13:54

Мінінфраструктури жорстко ламає корупційні схеми наживи на моряках - міністр

Реклама
13:50

Українці мчать на заробітки до ЄС: до 2030 року з країни можуть виїхати декілька мільйонів людейВідео

13:48

Смачний пишний омлет на сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

13:29

У Туреччині знайшли мертвого українського моряка: коментар посольства

13:27

На Волині чоловік вбив дружину 60 ударами палицею і заявив, що робив їй масаж

13:13

Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі

12:57

Обоє рухалися на зелений: водій збив на смерть жінку на переході через несправний світлофорФотоВідео

12:55

"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" АльянсуВідео

12:45

Мережу здивувало відео, як київський комунальник "боровся" з тротуарним стовпчикомВідео

12:36

Комаровський назвав чотири симптоми, які є у хворої на грип людини

12:27

Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти