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США анонсували нову підтримку України: Білий дім розкрив деталі переговорів із Зеленським

28 січня 2022, 07:46

Україна може отримати додаткову макроекономічну підтримку США.

Джо Байден
Джо Байден провів переговори з Володимиром Зеленським / twitter.com/Kevinliptakcnn

США вивчають можливість надання Україна додаткової макроекономічної підтримки.

Про це заявив американський президент Джо Байден в ході телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служби Білого дому.

Американська сторона може піти на такий крок через "тиск, викликаний нарощуванням військової потужності Росії", - сказано в повідомленні.

Байден в ході бесіди зазначив, що Вашингтон за минулий рік вже надав Києву понад $500 млн, які будуть витрачені на гуманітарні цілі і цілі розвитку.

Президент США також підтвердив підтримку зусиль з врегулювання конфлікту на Донбасі шляхом переговорів у "нормандському форматі". За словами Байдена, американське посольство в Києві продовжує працювати в колишньому форматі, незважаючи на від'їзд членів сімей дипломатів.

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"Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо забезпечення європейської безпеки, підкресливши принцип "нічого про Україну без України", — йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

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США скликають засідання РБ ООН через погрози РФ

Рада Безпеки ООН збереться 31 Січня з ініціативи США для обговорення "загрозливої поведінки Росії", спрямованої проти України. Про це в Twitter повідомило американське представництво в організації.

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"Понад 100 тис. російських військовослужбовців розміщені на кордоні з Україною, Росія також бере участь в інших дестабілізуючих діях, спрямованих проти України, що створює явну загрозу міжнародному миру, безпеці та Статуту ООН", — говориться у заяві представника США в ООН Лінди Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд також заявила, що Вашингтон використовує дипломатію для деескалації в поточній кризі навколо України, яка є "серйозною загрозою європейському і глобальному світу". Радбез ООН є найважливішим майданчиком для дипломатії, вказала вона.

Представник США в ООН закликала членів Радбезу уважно вивчити те, що відбувається і розглянути, "що поставлено на карту для України, Росії та Європи". "Зараз не час чекати і спостерігати", - підкреслила дипломат.

Нагадаємо, 27 січня президенти США і України провели телефонну розмову. Йшлося про загрозу вторгнення Росії в Україну. При цьому Байден висловив підтримку України і обіцяв відреагувати разом з союзниками на російську агресію.

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