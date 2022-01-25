США пообіцяли Україні "ще більше" озброєнь, але лише за однієї умови

США пообіцяли Україні ще більше допомоги / УНІАН

Влада США пообіцяла надати нашій країні ще більше оборонної зброї у разі військового вторгнення Росії.

"Якщо (президент РФ Володимир, - ред.) Путін піде на цей безрозсудний крок, ми надамо додаткову оборонну допомогу. Ще більше, ніж вже надали", - заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін під час брифінг.

При цьому Квін підкреслила, що США віддають перевагу дипломатії.

"У пошуках дипломатичного ми спілкуємося і з Україною і з союзниками по НАТО. Поставки такі, як сьогодні, триватимуть. Цього року США дали оборонну підтримку більше, ніж у будь-який з минулих років", - додала вона.

Так, цього року США надали Україні понад 650 млн доларів допомоги, а з 2014 року виділили більш ніж на 2,7 млрд доларів.

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"За моєю спиною частина тієї допомоги на 200 млн доларів, про яку ми раніше заявили", - додала Квін.

Як повідомляв Главред, 24 січня Держдеп США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що "санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий".

При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

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