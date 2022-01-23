США відмовилися вдарити санкціями до нападу РФ на Україну і назвали причину

Ентоні Блінкен / Фото Reuters

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив про те, що превентивні санкції проти Росії вводиться не будуть.

Він вважає, що нові санкції проти режиму Володимира Путіна можуть призвести до втрати стримуючого ефекту, передає CNN.

"Коли мова йде про санкції, завдання цих санкцій - стримувати російську агресію. Якщо ввести їх зараз, ви втратите ефект стримування", - говорить держсекретар США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть ніякого сенсу.

Як відомо, держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

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Також Блінкен на брифінгу в Києві заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

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