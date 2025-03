Вмовляли 5 днів: в NYT дізналися, як Зеленський налагодив стосунки з Трампом

Коротко:

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон впродовж п'яти днів радили президенту України Володимиру Зеленському налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом після сварки в Білому домі. Про це пише The New York Times.

Невдовзі після сварки у Білому домі прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернувся до президента України Володимира Зеленського із пропозицією повернутися до Вашингтона для того, щоб налагодити стосунки з Дональдом Трампом. Однак ідею відкинули обидві сторони, які, за словами британського чиновника, вирішили, що краще дати емоціям охолонути.

Близький до Макрона французький чиновник розповів виданню, що Стармер з Макроном протягом п'яти днів радили Зеленському змінити свій підхід до Трампа. Ці переговори набули більшої актуальності після того, як Білий дім оголосив у понеділок про припинення американської допомоги Україні.

"Після переговорів з обома лідерами у вівторок Зеленський зробив значний крок у зміні курсу, який часто роблять світові лідери, намагаючись завоювати прихильність Трампа: він висловив захоплення та вдячність за допомогу, яку Америка надала Україні для війни", - зазначили у матеріалі.

Також Зеленський розвыяв сумніви Трампа щодо готовності до миру. Він заявив, що Україна готова працювати під "сильним" керівництвом Трампа для досягнення миру.

Під час виступу перед Конгресом Трамп виглядав задоволеним, згадуючи слова Зеленського про вдячність за підтримку. Він сказав, що отримав листа від Зеленського, в якому український лідер написав, що серйозно налаштований на мирне врегулювання. У NYT заявили, що Зеленський "зробив усе можливе, щоб відзначити похвалою Трампа".

"Ні для кого не секрет, що лестощі - це шлях до милості пана Трампа", - зазначили у виданні.

Однак, як підкреслили журналісти, неясно, наскільки ефективною буде ця стратегія, з огляду на те, що Трамп не завжди відповідав взаємністю навіть тим лідерам, з якими почав відносини на позитивній ноті. Наприклад, Трамп відвернувся від кількох лідерів, з якими спочатку мав хороші стосунки, зокрема прем'єр-міністра Канади Джастін Трюдо.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон для підписання угоди про видобуток корисних копалин. Офіційні особи з обох сторін погодили проект угоди та рекомендували його підписати.

Однак зустріч між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом пройшла в напруженій атмосфері, і за її результатами Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж планувалося.

Проте 4 березня президент України оголосив про прагнення Києва якнайшвидше розпочати переговори для досягнення стабільного миру. Він також підкреслив готовність до конструктивної співпраці з адміністрацією Дональда Трампа.

Як повідомляв Главред, під час виступу в Конгресі 4 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав "важливий лист" від Зеленського, в якому йдеться про готовність України до переговорів. Трамп також наголосив на необхідності вести переговори з обома сторонами для завершення конфлікту.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.