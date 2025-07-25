Українці можуть оформити об’єднану соцдопомогу: хто та скільки отримає

Сума допомоги залежатиме від декількох факторів.

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Хто з українців може претендувати на об'єднану соцдопомогу / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Сім'ї з низьким доходом можуть отримати об'єднану допомогу

Допомога розраховується у різному розмірі на кожного члена сім'ї

Для отримання виплат потрібно відмовитись від всіх інших видів соцдопомоги

З 1 липня 2025 року в Україні запустили новий вид базової соціальної допомоги, який поєднує кілька видів виплат в одну. Ця допомога призначена для сімей з низьким доходом.

У Facebook Безоплатної правничої допомоги зазначили, що тепер немає необхідності оформлювати декілька допомог і збирати велику кількість довідок.

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Новий вид соціальної допомоги можуть отримати малозабезпечені сім’ї, одинокі матері, багатодітні родини та діти, чиї батьки не сплачують аліменти або їхнє місце перебування невідоме.

Зауважимо, що сума допомоги залежить від складу родини та доходів. При цьому базова величина для розрахунку становить 4500 грн на дитину або непрацездатного та 3150 грн на кожного повнолітнього.

Щоб оформити об'єднану соцдопомогу потрібно відмовитися від усіх інших видів соціальних виплат, які були оформлені раніше, та подати заявку через застосунок Дія, або у паперовому форматі у будь-якому підрозділі ПФУ.

Соціальна допомога в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кабінет міністрів має намір підвищити розмір базової соціальної допомоги, зробивши його значно вищим за поточний прожитковий мінімум.

Раніше стало відомо, що з 1 липня 2025 року адміністрування соціальних виплат в Україні переходить до Пенсійного фонду України. При цьому Отримувачі соціальної допомоги не відчують змін у порядку виплат.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що уряд готує оновлення системи державної підтримки громадян, зокрема модернізацію низки соціальних виплат.

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Про джерело: Безоплатна правнича допомога Безоплатна правнича допомога — це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел, тобто pro bono, пише Вікіпедія.

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