Майже пів зарплати йде на їжу: в Україні різко підскочили ціни на продукти

Основне:
- Українці близько половини заробітку витрачають на їжу
- В Україні майже на чверть зросли ціни на м'ясо
- Цукор подешевшав на 8%
Статистичні дані свідчать, що українці в середньому витрачають близько 40-42% свого доходу на продукти харчування. А після повномасштабного вторгнення РФ цей показник за деякими даними навіть перевищив поріг у 50%.
Така динаміка пояснюється різким підвищенням цін на продукти. За даними Держстату, у червні 2025 року найбільше зросли ціни на м'ясо та м'ясні продукти - аж на 24,4%.
Друге місце посідають молочні продукти, які подорожчали на 18,9%. Не відстає від "молочки" і виробництво хліба. Хлібобулочні і борошняні вироби зросли в ціні на 17,5%.
Водночас протилежну динаміку продемонстрували ціни виробників цукру. Вони за останній рік впали аж на 8%.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на кавуни з місцевих господарств. Вони впали до 5-14 гривень за кілограм в залежності від якості та обсягів запропонованих партій.
Раніше стало відомо, що цього року в Україні спостерігається стрімке зростання цін на курятину, хоча вартість яєць також неприємно дивує покупців в магазинах.
Напередодні повідомлялося, що в другій половині липня в Україні зросли закупівельні ціни на молоко. Причинами подорожчання стали обмежена пропозиція молока-сировини та підвищений попит на українську молочну продукцію за кордоном.
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Про джерело: Державна служба статистики України
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