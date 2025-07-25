Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Майже пів зарплати йде на їжу: в Україні різко підскочили ціни на продукти

Анна Косик
25 липня 2025, 10:46
97
Через стрімке підвищення цін на продукти харчування, українцям доводиться віддавати все більшу частку зарплати за їжу.
продукты, деньги
Що у продуктовому кошику українців зросло у ціні найбільше / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основне:

  • Українці близько половини заробітку витрачають на їжу
  • В Україні майже на чверть зросли ціни на м'ясо
  • Цукор подешевшав на 8%

Статистичні дані свідчать, що українці в середньому витрачають близько 40-42% свого доходу на продукти харчування. А після повномасштабного вторгнення РФ цей показник за деякими даними навіть перевищив поріг у 50%.

Така динаміка пояснюється різким підвищенням цін на продукти. За даними Держстату, у червні 2025 року найбільше зросли ціни на м'ясо та м'ясні продукти - аж на 24,4%.

відео дня
Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Друге місце посідають молочні продукти, які подорожчали на 18,9%. Не відстає від "молочки" і виробництво хліба. Хлібобулочні і борошняні вироби зросли в ціні на 17,5%.

Водночас протилежну динаміку продемонстрували ціни виробників цукру. Вони за останній рік впали аж на 8%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на кавуни з місцевих господарств. Вони впали до 5-14 гривень за кілограм в залежності від якості та обсягів запропонованих партій.

Раніше стало відомо, що цього року в Україні спостерігається стрімке зростання цін на курятину, хоча вартість яєць також неприємно дивує покупців в магазинах.

Напередодні повідомлялося, що в другій половині липня в Україні зросли закупівельні ціни на молоко. Причинами подорожчання стали обмежена пропозиція молока-сировини та підвищений попит на українську молочну продукцію за кордоном.

Більше новин:

Про джерело: Державна служба статистики України

Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України.

Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли Рада розгляне законопроєкт про незалежність НАБУ і САП: названо дату

Коли Рада розгляне законопроєкт про незалежність НАБУ і САП: названо дату

12:41Україна
Скільки систем Patriot може отримати Україна: Зеленський відповів

Скільки систем Patriot може отримати Україна: Зеленський відповів

12:21Україна
Над Харковом здіймається дим: росіяни завдали удару по медичному закладі

Над Харковом здіймається дим: росіяни завдали удару по медичному закладі

12:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Навіть нанесли на карти: яку нову назву мав отримати Миколаїв при СРСР

Навіть нанесли на карти: яку нову назву мав отримати Миколаїв при СРСР

37 "прильотів" і пожежа: у РФ дрони атакували хімічний завод

37 "прильотів" і пожежа: у РФ дрони атакували хімічний завод

Велике кохання вже на порозі: 3 знаків зодіаку чекає романтичний прорив з 31 липня

Велике кохання вже на порозі: 3 знаків зодіаку чекає романтичний прорив з 31 липня

Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

Залужний спрогнозував, коли може закінчитися війна: який крайній термін

Організм поїдає сам себе: путініст Басков тане на очах через хворобу

Організм поїдає сам себе: путініст Басков тане на очах через хворобу

Останні новини

12:46

Чому не можна приймати душ, коли працює пралка: сантехнік назвав небезпеку

12:41

Коли Рада розгляне законопроєкт про незалежність НАБУ і САП: названо дату

12:36

Лише люди із "зором орла" вгадають, де заєць: загадка для перевірки уважності

12:21

Скільки систем Patriot може отримати Україна: Зеленський відповів

12:18

"Готуйся до суду, куртизанко": на дружину Віктора Павліка напала підписниця

Вкрай важливі для захисту неба: Німеччина поставить Україні техніку на 340 млн євроВкрай важливі для захисту неба: Німеччина поставить Україні техніку на 340 млн євро
12:00

Над Харковом здіймається дим: росіяни завдали удару по медичному закладі

11:50

Усі ахнуть від такої смакоти: як приготувати мариновані кабачки з кетчупом чилі на зимуВідео

11:36

Пенсіонерів можуть оштрафувати в громадському транспорті: за що та на яку суму

11:35

Апокаліпсис на грядках: як рятувати врожай від нашестя сарани

Реклама
11:31

"УЗ" змінює правила купівлі квитків на топ-поїзди: що зміниться

11:29

Про війну, протести, зустріч з Путіним і зброю: Зеленський зробив важливі заяви

10:49

Аномальна спека накриє кілька областей України: стала відома дата

10:46

Майже пів зарплати йде на їжу: в Україні різко підскочили ціни на продукти

10:45

Розворот Трампа в бік Києва: The Telegraph розкрив таємницю доленосного дзвінка

10:38

Зростає до небезпечної межі: Україну "накриє" червоний рівень магнітної бурі

10:00

Українці можуть оформити об’єднану соцдопомогу: хто та скільки отримає

09:45

Вісім "прильотів" по базах окупантів: у Донецьку прогриміли вибухи

09:43

Сіє ґрунт під проукраїнські бунти: Путін довів Донецьк і Бердянськ до катастрофи

09:29

"То ваші проблеми": священник сказав, чи можна змінити хрещених батьківВідео

09:20

Надія на мир: США побачили прогрес у переговорах між Києвом і Москвою

Реклама
09:00

Чи будуть провокації на кордоні Росії та Азербайджану: Семиволос – про гостру кризу між країнами

08:41

Армія Путіна несе космічні втрати на Сумщині: в ISW назвали дві головні причини

08:33

Україну атакує неприємна погода: де чекати сильних злив

07:59

37 "прильотів" і пожежа: у РФ дрони атакували хімічний завод

06:15

Гороскоп на завтра 26 липня: Козорогам - прибуток, Водоліям - приємна зустріч

06:10

Виступи під театром Франка: спроба політологічного аналізуПогляд

05:59

Притягнете хаос та безгрошів'я: у які дні не можна мити головуВідео

05:31

Гороскоп Таро на серпень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - баланс, Рибам - відпустка

05:02

Під загрозою великі міста: Жданов розкрив задум армії РФ на фронті до осені

04:35

То все ж таки "гумка" чи "резинка": вчителька назвала одну з найпоширеніших помилокВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дівчинкою-художницею за 49 сек

03:32

Про що мовчать історики РФ - розкрито родовий секрет останнього імператора РосіїВідео

02:06

У ДТП загинув нардеп Ярослав Рущишин: болюча втрата для громадськості й культури

01:30

"Ніколи не втрачав до неї своїх почуттів": що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон

01:02

Міні-Джеджула: багатодітний шоумен показав одномісячну доньку від секретної дружини

00:53

"Шахтар" здивував тактикою: як "гірники" здобули яскраву перемогу над "Бешикташем"

00:16

Дитячі мариновані огірочки: зникають банками

24 липня, четвер
23:50

США погодили великий пакет військової допомоги: що отримає Україна найближчим часом

23:49

Хрещена Насті Каменських зробила несподіване зізнання про співачку

23:01

Чому Німеччина не поспішає передавати ракети Taurus Україні: експерт розкрив деталі

Реклама
22:59

Starlink "ліг" по всьому фронту - що відомо про масовий збій супутникового зв'язку

22:55

Зібрані 1,3 млн грн йшли в крипту та азарні ігри: Назарію Гусакову оголосили підозру

22:04

Велике кохання вже на порозі: 3 знаків зодіаку чекає романтичний прорив з 31 липня

21:50

Чому "Patriot" не змінять хід війни — Залужний розкрив секрет перемоги

21:50

"Деблокували лише надвечір": з’явилися нові подробиці наслідків удару по Одесі

21:17

28-річний син Костянтина Грубича отримав важке поранення на фронті

21:05

Як зміниться війна після 50-денного ультиматуму Трампа - тривожний прогноз

20:45

Чому Україна не має стати членом Євросоюзу: Сіярто зробив несподівану заяву

20:16

Зеленський подав у Раду законопроєкт щодо НАБУ і САП: основні положення

19:59

За лаштунками авіації: пілот розкрив справжню причину неувімкненого "режиму польоту"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти