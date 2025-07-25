Майже пів зарплати йде на їжу: в Україні різко підскочили ціни на продукти

Через стрімке підвищення цін на продукти харчування, українцям доводиться віддавати все більшу частку зарплати за їжу.

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Що у продуктовому кошику українців зросло у ціні найбільше / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основне:

Українці близько половини заробітку витрачають на їжу

В Україні майже на чверть зросли ціни на м'ясо

Цукор подешевшав на 8%

Статистичні дані свідчать, що українці в середньому витрачають близько 40-42% свого доходу на продукти харчування. А після повномасштабного вторгнення РФ цей показник за деякими даними навіть перевищив поріг у 50%.

Така динаміка пояснюється різким підвищенням цін на продукти. За даними Держстату, у червні 2025 року найбільше зросли ціни на м'ясо та м'ясні продукти - аж на 24,4%.

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Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Друге місце посідають молочні продукти, які подорожчали на 18,9%. Не відстає від "молочки" і виробництво хліба. Хлібобулочні і борошняні вироби зросли в ціні на 17,5%.

Водночас протилежну динаміку продемонстрували ціни виробників цукру. Вони за останній рік впали аж на 8%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні продовжують стрімко знижуватися ціни на кавуни з місцевих господарств. Вони впали до 5-14 гривень за кілограм в залежності від якості та обсягів запропонованих партій.

Раніше стало відомо, що цього року в Україні спостерігається стрімке зростання цін на курятину, хоча вартість яєць також неприємно дивує покупців в магазинах.

Напередодні повідомлялося, що в другій половині липня в Україні зросли закупівельні ціни на молоко. Причинами подорожчання стали обмежена пропозиція молока-сировини та підвищений попит на українську молочну продукцію за кордоном.

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Про джерело: Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

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