Надія на мир: США побачили прогрес у переговорах між Києвом і Москвою

У Держдепі схвалюють домовленості Росії та України про черговий обмін полоненими.

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США побачили прогрес у переговорах України та РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, скріншот

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Америка підтримує припинення вогню в Україні

США заохочують переговори Києва та Москви і бачать прогрес

США підтримують повне і безумовне припинення вогню, зокрема всіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Про це заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту Томмі Піготт, коментуючи третій раунд переговорів між Росією та Україною, який днями відбувся в Туреччині.

Піготт наголосив, що Держдеп США продовжує заохочувати прямі переговори між Україною та Росією з метою досягнення всеосяжного припинення вогню та узгодженого мирного врегулювання.

відео дня

"Ми підтримуємо подальші заклики до повного, безумовного припинення вогню. Заклики України до повного, безумовного припинення вогню, зокрема, повної зупинки всіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі", - заявив він.

У Держдепі також привітали повідомлення про те, що Росія і Україна домовилися про черговий обмін полоненими, особливо важкохворими і пораненими.

Відповідаючи на запитання про те, чи бачить він прогрес у мирних переговорах, Піготт сказав: "Так, ми продовжуємо заохочувати прямі переговори між Росією та Україною, прагнучи до повного припинення вогню і мирного врегулювання шляхом переговорів".

Дивіться відео - У Держдепі США прокоментували третій раунд мирних переговорів між Росією та Україною:

Держдеп США про переговори в Стамбулі / скріншот

Третій раунд переговорів у Стамбулі - головне

Як писав Главред, 23 липня в Стамбулі відбулися переговори між Україною і Росією.

Як розповів глава української делегації на переговорах Рустем Умеров, Україна вимагає повного і безумовного припинення вогню як головної передумови для результативних дипломатичних зусиль. Українська сторона готова припинити бойові дії негайно і розпочати змістовні мирні переговори, однак для цього обидві сторони мають зробити цей принциповий крок.

Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа до кінця серпня.

Також сторони обговорили питання обміну військовополонених і висловили готовність продовжити роботу в цьому напрямку.

У МЗС України після переговорів у Стамбулі заявили, що президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним "хоч завтра", щоб обговорити закінчення війни РФ проти України.

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