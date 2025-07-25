Над Харковом здіймається дим: росіяни завдали удару по медичному закладі

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У пʼятницю, 25 липня, російські окупанти атакували серед білого дня Харків. Удар прийшовся по медичному закладу. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Удар по Харкову КАБом. За попередньою інформацією, Індустріальний район", - написав він.відео дня
Близько 11:04 у Харкові було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про КАБ курсом на обласний центр.
Пізніше Терехов зазначив, що в Індустріальному районі КАБ влучив у будівлю медичного закладу. Поряд - ще одне приміщення для лікування людей.
"Наслідки уточнюються. Постраждалий наразі один", - оновив інформацію міський голова.
UPD: Внаслідок ворожого удару відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.
Міський голова додав, що ворожий КАБ пошкодив приватний будинок, що знаходиться неподалік медичного закладу.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих - 12-річна дівчинка. Вона зазнала гострої реакції на стрес.
"Екстрені служби працюють на місці ударів. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні Синєгубова.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Нагадаємо, у четвер, 24 липня, у Харкові прогриміли вибухи. Російська армія завдала удару керованою авіабомбою по багатоповерхівці. Під завалами залишалися заблоковані люди. Внаслідок удару відомо про постраждалих, серед них - діти.
Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував удар країни-агресорки Росії по Харкову. Він наголосив, що удари РФ по Україні - абсолютно безглузді, без жодної військової мети.
Як писав Главред, у ніч на 24 липня, Росія нанесла удари по одній з українських ТЕС. У Міненерго додали, що такими ударами ворог намагається залякати українців і позбавити їх світла та тепла.
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Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
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