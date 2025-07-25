Наскільки відрізняється середня зарплата звичайних українців і чиновників

Чиновники продовжують отримувати вищі зарплати, ніж середньостатистичні українці.

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Яка найбільша зарплата в українських чиновників / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Середня зарплата українців значно нижча за чиновницьку

У центральних органах влади середня зарплата становить майже 60 тисяч гривень

Найбільша зарплата у керівництва НАЗК

Українці, за даними Держстату, в середньому щомісячно заробляють 23460 гривень, тоді як у чиновників, згідно з даними Мінфіну, дохід значно вищий і подекуди сягає 200 тисяч гривень.

Працівники центральних органів державної влади в Україні у червні 2025 року заробляли близько 59600 гривень, тоді як минулого року їхня зарплата становила 54600 гривень.

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Та і це ще не найбільша оплата праці держслужбовців. У топ чиновників з особливо високим доходом входить керівництво НАЗК з зарплатою у 245600 гривень.

Майже у 10 разів вищі зарплати і в керівників Центральної виборчої комісії - 206400 гривень, Рахункової палати – 206 400 гривень, Державному космічному агентстві України – 193 200 гривень та НКРЕКП – 191 000 гривень.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що брак кваліфікованих працівників в Україні призводить до поступового зростання номінальних зарплат, але через інфляцію реальні доходи зростають удвічі меншими темпами.

Раніше стало відомо, що у червні голова правління державного Ощадбанку отримав зарплату у розмірі 1 млн. гривень та премію у 4,2 млн. гривень (до сплати податків).

Напередодні повідомлялося, що у 2026 році в Україні мінімальна заробітна плата збільшиться на 688 гривень і становитиме 8688 гривень. За даними офіційної статистики, мінімальну заробітну плату в Україні отримує близько 1,5 мільйона людей.

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Про джерело: Міністерство фінансів України Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

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