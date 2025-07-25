Аномальна спека накриє кілька областей України: стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 26 і 27 липня
- Які області накриє аномальна спека
- Де будуть дощі з грозами
Погода в Україні у вихідні відзначиться аномальною спекою в кількох областях. Дуже високі температури повітря охоплять південно-східні області нашої країни, а в західній частині проходитимуть дощі.
Прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що у наступні дві доби прогнозується доволі контрастна погода.
Синоптик розповів, що в західних і північних областях України будуть йти грозові дощі, такі погодні умови будуть спричинені атмосферними фронтами і циклонічною діяльністю. Крім цього, місцями будуть спостерігатися град і шквалисте посилення вітру.
У той же самий час на півдні й частково в центрі нашої держави переважатиме суха і спекотна повітряна маса субтропічного походження з аномально високими показниками температури.
Погода в Україні в суботу, 26 липня
У західних областях
У західних областях протягом доби подекуди очікуються короткочасні грозові дощі, вдень на Буковині та Прикарпатті місцями можливий град та шквали, 15-20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, в денні години +27…+32, на Закарпатті та на Вінниччині +30…+35 градусів.
У північних областях
У північних регіонах подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень +23…+28.
У центральних областях
У центральних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 градуси, вдень +31…+36.
На півдні України
У південній частині України та Криму прогнозується малохмарна та спекотна погода. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 градуси, вдень +34…+39, вздовж узбережжя морів +28…+33 градуси.
У східних областях
У східних регіонах переважно без опадів, лише на Харківщині місцями пройдуть короткочасні дощі у супроводі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози може посилюватися. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 градуси, вдень +28...+33.
Погода в Україні у неділю, 27 липня
У західних областях
У західних областях очікується нестійка погода: пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17-22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 градус, вдень +21...+26.
У північних областях
У північних областях істотних опадів упродовж доби не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 градусів, вдень +26…+31.
У центральних областях
У центральних областях України вночі без істотних опадів, вдень та ввечері у Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грозові зливи, можливі шквали та град. Вітер східний/ північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18...+23 градуси, вдень +33...+38.
На півдні України
На півдні України, а також у Криму утримається спекотна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +19…+24 градуси, вдень +33…+38, подекуди до +40 градусів.
У східних областях
У східній частині очікується стійка погода без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +16…+21 градус, вдень +30…+35.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, стала відома точна дата, коли в Україні спаде спека. Уже скоро температура повітря знизиться – синоптикиня сказала, коли це станеться.
Також раніше повідомлялося, що в Україну повертається сильна негода – синоптики оголосили штормове попередження. У Миколаєві буде найтепліше. Температура повітря підвищиться там до +37 градусів.
Нагадаємо, Україну атакує неприємна погода – стало відомо, де чекати сильних злив. Україну накриють дощі та сильні грози.
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Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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