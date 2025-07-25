Аномальна спека накриє кілька областей України: стала відома дата

Погода в Україні різко змінитися, у кількох областях буде спостерігатися суттєве підвищення температури повітря.

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Аномальна спека накриє кілька областей України/ колаж: Главред, фото: pixabay.com

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Якою буде погода в Україні у вихідні, 26 і 27 липня

Які області накриє аномальна спека

Де будуть дощі з грозами

Погода в Україні у вихідні відзначиться аномальною спекою в кількох областях. Дуже високі температури повітря охоплять південно-східні області нашої країни, а в західній частині проходитимуть дощі.

Прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що у наступні дві доби прогнозується доволі контрастна погода.

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Синоптик розповів, що в західних і північних областях України будуть йти грозові дощі, такі погодні умови будуть спричинені атмосферними фронтами і циклонічною діяльністю. Крім цього, місцями будуть спостерігатися град і шквалисте посилення вітру.

У той же самий час на півдні й частково в центрі нашої держави переважатиме суха і спекотна повітряна маса субтропічного походження з аномально високими показниками температури.

Погода в Україні в суботу, 26 липня

У західних областях

У західних областях протягом доби подекуди очікуються короткочасні грозові дощі, вдень на Буковині та Прикарпатті місцями можливий град та шквали, 15-20 м/с. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, в денні години +27…+32, на Закарпатті та на Вінниччині +30…+35 градусів.

У північних областях

У північних регіонах подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень +23…+28.

У центральних областях

У центральних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 градуси, вдень +31…+36.

На півдні України

У південній частині України та Криму прогнозується малохмарна та спекотна погода. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 градуси, вдень +34…+39, вздовж узбережжя морів +28…+33 градуси.

У східних областях

У східних регіонах переважно без опадів, лише на Харківщині місцями пройдуть короткочасні дощі у супроводі грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози може посилюватися. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 градуси, вдень +28...+33.

Погода в Україні 26 липня/ meteoprog

Погода в Україні у неділю, 27 липня

У західних областях

У західних областях очікується нестійка погода: пройдуть грозові дощі, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17-22 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16...+21 градус, вдень +21...+26.

У північних областях

У північних областях істотних опадів упродовж доби не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 градусів, вдень +26…+31.

У центральних областях

У центральних областях України вночі без істотних опадів, вдень та ввечері у Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грозові зливи, можливі шквали та град. Вітер східний/ північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18...+23 градуси, вдень +33...+38.

На півдні України

На півдні України, а також у Криму утримається спекотна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +19…+24 градуси, вдень +33…+38, подекуди до +40 градусів.

У східних областях

У східній частині очікується стійка погода без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +16…+21 градус, вдень +30…+35.

Погода в Україні 27 липня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, стала відома точна дата, коли в Україні спаде спека. Уже скоро температура повітря знизиться – синоптикиня сказала, коли це станеться.

Також раніше повідомлялося, що в Україну повертається сильна негода – синоптики оголосили штормове попередження. У Миколаєві буде найтепліше. Температура повітря підвищиться там до +37 градусів.

Нагадаємо, Україну атакує неприємна погода – стало відомо, де чекати сильних злив. Україну накриють дощі та сильні грози.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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