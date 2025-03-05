Франція розвіяла домисли про поїздку Макрона, Стармера і Зеленського до США - ЗМІ

Єлисейський палац заявив, що "на даному етапі" така поїздка не запланована.

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Франція спростувала чутки про спільний візит Макрона, Стармера та Зеленського до Вашингтона / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Франція спростувала чутки про візит Макрона, Стармера і Зеленського до Вашингтона

Єлисейський палац заявив, що наразі така поїздка не запланована

Франція офіційно спростувала припущення щодо можливого візиту президента Еммануеля Макрона до Вашингтона наступного тижня разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Sky News.

Вранці 5 березня в ЗМІ з'явилася інформація, що очільники Франції, Британії та Україна розглядали поїздку до Вашингтона, щоб представити Трампу мирний план. Проте згодом в Єлисейському палаці заявили, що "на даному етапі" жодна нова поїздка до США не запланована.

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"Офіційний речник прем'єр-міністра Великої Британії також каже, що уряд Франції уточнив, що немає планів щодо спільної поїздки до Вашингтона", - додали у виданні.

Переговори щодо закінчення війни - останні новини

Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ прагне якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру та готовий до конструктивної співпраці з адміністрацією Дональда Трампа. Він наголосив, що першими кроками можуть стати звільнення полонених, припинення ракетних атак та морське перемир’я – за умови, що Росія також виконає ці умови.

Під час виступу в Конгресі 4 березня президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "важливий лист" від Зеленського про готовність України до переговорів. Водночас Росія, за його словами, подає "серйозні сигнали" щодо припинення війни. Також він наголосив, що "потрібно говорити з обома сторонами", щоб завершити війну.

Як повідомляв Главред, керівник ОП Андрій Єрмак поспілкувався телефоном із радником Дональда Трампа з нацбезпеки Майком Волцом. Вони обговорювали дату, місце та склад переговорної команди для подальших перемовин щодо закінчення війни.

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Що таке Sky News? Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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