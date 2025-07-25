Чому 26 липня не можна сваритися і конфліктувати: яке церковне свято

Коротко:
- Яке церковне свято 26 липня
- Що не можна робити 26 липня
- Народні прикмети і традиції
У суботу, 26 липня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Єрмолая. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 26 липня
Один із трьох святих Нікомідійських пресвітерів (разом зі священномучениками Єрміппом і Єрмократом), які постраждали за віру в Ісуса Христа на початку IV століття. Він відомий не тільки мученицькою смертю, а й тим, що охрестив святого великомученика Пантелеймона.
На початку IV століття, під час правління імператора Діоклетіана, християнська Церква зазнала жорстоких гонінь. Особливо кривавою була трагедія в Нікомідії: коли понад 20 тисяч християн зібралися в храмі на Різдво Христове, язичники підпалили його і всі загинули.
Святому Єрмолаю вдалося врятуватися з полум'я і переховуватися в місті ще довгі роки разом з іншими пресвітерами - Єрміппом і Єрмократом. Згодом влада викрила пресвітера Єрмолая, а також його супутників - Єрміппа та Єрмократа. Їх жорстоко катували, змушуючи відректися від Христа, але всі троє залишилися непохитними у вірі. Святі мученики були страчені мечем за Христа, а їхні святі мощі стали джерелом зцілень і духовної розваги для християн.
Що не можна робити 26 липня
Не починати нові справи і проєкти - це може призвести до невдач або перешкод.
Не можна вбивати і шкодити живим істотам - інакше у ваше життя прийде біда.
Забороняється сваритися і влаштовувати конфлікти - цього дня краще помолитися.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- 26 липня стоїть ясна і спекотна погода - осінь буде теплою і тривалою;
- вітер із заходу - до зміни погоди на прохолодну, зі сходу - до тепла;
- вранці або ввечері спостерігається туман - найближчим часом очікуються дощі;
- північний вітер на Єрмолая - чекай похолодання найближчим часом;
- грози або блискавки вказують на те, що осінь буде дощова.
У народі 26 липня носило назву Єрмолай Страшний. Вважалося, що цього дня природа може бути мінливою, а погода - суворою, тому й назва "Страшний" мала символічний сенс.
Іменини 26 липня
Які завтра іменини: Гнат, Сергій, Федір.
Талісманом людини, народженої 26 липня, є обсидіан. З найдавніших часів камінь служив важливим атрибутом у різних магічних обрядах і ритуалах. У народній медицині особливе місце займає обсидіан - його застосовують як засіб для лікування простудних недуг.
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