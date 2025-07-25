Розворот Трампа в бік Києва: The Telegraph розкрив таємницю доленосного дзвінка

4 липня Келлогу зателефонував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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4 липня Келлогу зателефонували з Польщі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Келлог після телефонної розмови із Сікорським звернувся до Трампа

Незабаром Трамп віддав наказ розблокувати заморожені системи Patriot

На тлі одного з наймасштабніших обстрілів Києва з початку війни, ініціатива Кіта Келлога, радника Дональда Трампа, започаткувала розворот в американській політиці щодо України, пише The Telegraph.

4 липня Келлогу зателефонували з Польщі. Це був міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Після телефонного дзвінка, генерал Келлог звернувся до Трампа із закликом відновити постачання Україні зенітних боєприпасів. Вночі російські ракети і безпілотники пошкодили консульство Польщі в Києві - подія, яка стала поворотним моментом у ставленні Білого дому до України.

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Незабаром після розмови з Келлогом Трамп особисто віддав наказ Пентагону розблокувати заморожені системи Patriot, а також зв'язатися з міністром оборони Пітом Гегсетом. Саме він без узгодження з Білим домом призупинив військову допомогу Україні, що викликало критику навіть серед союзників Трампа, таких як держсекретар Марко Рубіо.

У розмові з президентом Володимиром Зеленським того ж дня Трамп пообіцяв надати Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони. Цей сигнал став переломним - у Вашингтоні його розцінили як визнання необхідності посилення ролі США в конфлікті для досягнення мирної угоди.

Протягом дев'яти днів Трамп, за підтримки союзників по НАТО, оголосив про новий пакет допомоги на суму $10 млрд. За сприяння канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і генсека НАТО Марка Рютте, домовленості включали закупівлю і перекидання в Україну нових систем Patriot, частину з яких оплатила Німеччина і Норвегія.

Цікаво, що для цього було перенаправлено партію систем, які раніше призначалися Швейцарії. Берн погодився з перенесенням термінів власного замовлення на користь України.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США намагаються уникнути прямої участі у війні між Росією та Україною, однак президент Дональд Трамп заявляє про намір досягти миру шляхом сили. Про це повідомив спікер Палати представників Майк Джонсон.

За словами глави ГУР Кирила Буданова, на позицію президента США щодо підтримки України вдалося вплинути завдяки дипломатичній роботі та контактам із людьми з його оточення. Саме це, на думку Буданова, стало причиною змін у ставленні до України і дало змогу знайти баланс між інтересами обох держав.

Тим часом The Atlantic повідомляє, що Дональд Трамп дав російському президенту Володимиру Путіну 50 днів перед тим, як Сполучені Штати розглянуть нові санкції проти РФ. Таким чином Путіну залишили час до кінця літа, щоб продовжувати атаки на українські міста.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною консервативною газетою, яку видає в Лондоні Telegraph Media Group, а також яка поширюється у Великій Британії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого вебсайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф було запущено 1995 року. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну вебсайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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