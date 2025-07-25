Про війну, протести, зустріч з Путіним і зброю: Зеленський зробив важливі заяви

Володимир Зеленський вважає протести природною та нормальною реакцією, що вимагає діалогу та здорової комунікації.

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Зеленський прокоментував мітинги через НАБУ / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

Мітингами люди попросили змін і влада відреагувала

Є перші "позитивні сигнали" щодо зустрічі з Путіним

На фронті Росія не просувається, але тисне інформаційно

Президент України Володимир Зеленський 24 липня провів розмову з журналістами, де обговорив низку питань: від внутрішніх протестів до ключових міжнародних переговорів і ситуації на фронті.

Мітинги за незалежність НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський вважає мітинги проти законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ і САП, природною реакцією громадськості.

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"Дуже важливо, що суспільство говорить. Я поважаю думку суспільства. Я вважаю, що це абсолютно нормально – реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається. Нормально. Люди мають право на те, щоб сказати, що вони думають. Люди сказали: все повинно бути за законом. Для мене було дуже важливо, щоб ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін. Ми відреагували", – наголосив Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він також підкреслив, що сьогодні головною темою для нього залишається протидія російській агресії та вирішення питань, пов’язаних із війною.

"Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питаннях війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – Росія", – зазначив Президент.

Зустріч Зеленського та Путіна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російської сторони почали надходити перші позитивні сигнали щодо можливої особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

За словами глави держави, обговорення завершення війни неможливе без діалогу на найвищому рівні, саме тому Україна регулярно наголошує на необхідності зустрічі між лідерами.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", – прокоментував Зеленський.

Водночас він підкреслив, що, на його думку, деякі зміни, які мали місце на території Росії, теж посприяли такій динаміці.

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території", – зауважив Президент.

Ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що попри відсутність істотних досягнень на полі бою, російська сторона намагається компенсувати це за допомогою інформаційно-психологічних операцій.

"Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "русским" дуже важко – це для нас добре. І "русские" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас. Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає", – заявив Зеленський.

Він пояснив, що Росія намагається компенсувати військову стагнацію активністю на інформаційному фронті.

"Яка ситуація з Покровськом. Скільки разів зайшло ДРГ? Я розмовляю з військовим, зараз з Сирським. Каже, за цей час, 5–7 разів. Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками", – додав глава держави.

Зеленський зазначив, що на Сумському напрямку у нас набагато краща ситуація, ніж була. А для РФ умовний успіх – це Дніпровська область.

Обмін полоненими і повернення російських жителів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже розпочала роботу над списками для обміну цивільних осіб, зокрема політичних в’язнів та журналістів. За його словами, нині ведеться пошук формату, оскільки Росія повинна звільняти цивільних без будь-яких умов.

"Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. Тепер це категорія політичних в'язнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних. Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку", – сказав Зеленський 24 липня під час спілкування з журналістами.

Крім того, глава держави нагадав про нещодавню домовленість, досягнуту в Стамбулі, щодо повернення з російського полону 1200 українських військовополонених.

Зеленський також відреагував на вимоги РФ щодо повернення "російських дітей" та "жителів Курської області". Президент зазначив, що з цим питанням необхідно розбиратись.

Він пояснив, що "російських дітей" в Україні немає й загалом ці вимоги Росії є якимось новим треком, який вже не викликає подиву, оскільки Кремль систематично запускає подібні кампанії у відповідь на дії України.

Дефіцит бюджету України на озброєння та купівля Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткового фінансування у розмірі $65 млрд на рік. З них $40 млрд – це базовий дефіцит, а ще $25 млрд необхідно на розвиток виробництва дронів, ракет та засобів РЕБ.

"Я вже почав над цим працювати. Це дуже складна тема, але я веду переговори", - наголосив він.

За словами глави держави, він уже обговорив це питання з низкою світових лідерів, включаючи Макрона, Стармера, Рютте та американське керівництво.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава вже має фінансові ресурси для закупівлі трьох систем "Patriot" у США. Ще дві установки профінансує Німеччина, а одну Норвегія.

"У нас запит на 10 (систем Patriot – ред.). Те, що я публічно говорив. Ми зараз з партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити ці 10. З питанням ракет працюємо, ракети у нас є", – зазначив Зеленський.

Patriot - інфографіка / Главред

Він також повідомив, що є домовленості з американською стороною:"Трамп, Президент Сполучених Штатів Америки, буде передавати нам системи, продавати. Наше завдання – знайти гроші на всі 10 систем".

Крім того, Президент наголосив:"Хотілося б мати до кожної системи одразу пакет з ракетами".

Зеленський нагадав, що вже отримав підтвердження з боку Німеччини щодо фінансування двох установок, а також з боку Норвегії щодо однієї.

"Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", – додав він.

Окремо Президент звернув увагу на проблему ліцензування виробництва засобів протиповітряної оборони.

"Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важно, що у Німеччині з’являється майданчик, виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини", – підсумував глава держави.

Виробництво дронів-перехоплювачів Україною

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в країні вже стартувало виробництво дронів-перехоплювачів, які відрізняються між собою за ціною та технічними характеристиками.

У відповідь на запитання журналістів щодо наявності серійного виробництва таких безпілотників, Зеленський підтвердив початок робіт:

"Виробництво почалося. Є плюси, є мінуси. Плюси. Чотири компанії – хороші, спроможності будуть у десяти компаній. Чому кажу "будуть", бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це", – заявив глава держави.

Він також зазначив, що загальні витрати на розгортання виробництва таких дронів наразі оцінюються у значну суму.

"Ціна виробництва – різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – 6 млрд доларів", – додав Президент.

Українські підводні дрони / Інфографіка: Главред

Штати купуватимуть українські дрони

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що досяг домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі українських безпілотників.

"З Америкою, з президентом Трампом, ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", – заявив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що процес експорту українського озброєння поступово просувається.

"Ми це питання рухаємо. В форматі лінії виробництв за кордоном. Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід. Наприклад, Данія – лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші. 100, 200, 300 мільйонів. Будуть вироблені далекобійні дрони і передані нам під час війни. Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", – пояснив Президент.

Скандал щодо закону 12414 - останні новини

Главред інформував, що 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон №12414, який суттєво змінює баланс повноважень у сфері боротьби з корупцією. Згідно з новими положеннями, контроль над діяльністю НАБУ та САП переходить до Генерального прокурора.

Підписання цього закону Президентом Володимиром Зеленським викликало хвилю невдоволення серед українців. Уже 22 та 23 липня в Києві, Львові, Дніпрі та низці інших міст відбулися масові мітинги з вимогою зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури.

У відповідь на протести, глава держави оголосив про підготовку нового законопроєкту. Він має на меті посилити автономію антикорупційних органів та захистити правоохоронну систему від потенційного впливу з боку Росії.

24 липня Президент Зеленський подав у Раду законопроєкт щодо НАБУ і САП. Він відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.

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Про персону: Володимир Зеленський Володимир Зеленський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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