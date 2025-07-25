Вкрай важливі для захисту неба: Німеччина поставить Україні техніку на 340 млн євро

РЛС можна встановити на інші платформи, такі як автомобілі або бронетранспортери.

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Радари для ППО України / Колаж Главред, фото: hensoldt.net

Україна отримає від німецького виробника HENSOLDT поставку радарів TRML-4D і SPEXER 2000 3D MkIII для посилення протиповітряної оборони України. Сума контракту - понад 340 мільйонів євро. Про це повідомила сама компанія 24 липня на офіційному сайті.

"Наші високопродуктивні радари вкрай необхідні українській ППО. Кілька радарів уже захищають Україну з початку російської агресії. Ми пишаємося тим, що постачаємо нові системи. Ці радари надзвичайно важливі для захисту громадян", - заявив гендиректор HENSOLDT Олівер Дерре.

Чим важливі німецькі радари для України

РЛС TRML-4D працює разом із системою ППО Iris-T SLM у радіусі до 250 кілометрів і здатна виявляти й супроводжувати близько 1500 цілей: крилаті ракети, безпілотники, літаки та вертольоти.

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Сімейство РЛС SPEXER включає оглядові радари різних діапазонів для автоматичного виявлення і класифікації наземних, морських і низьколітаючих повітряних цілей. SPEXER 2000 входить до складу нового зенітного ракетного комплексу Skyranger 30 від Rheinmetall. Цікаво, що офіційних оголошень про постачання Україні Skyranger 30 не було.

РЛС TRML-4D працює разом із системою ППО Iris-T SLM у радіусі до 250 кілометрів / hensoldt.net

SPEXER 2000 також здатні працювати разом із німецькими безпілотними протиповітряними комплексами Feldlager та лазерами для захисту від дронів HoWiSM. Також цю РЛС можна встановити на інші платформи, такі як автомобілі або бронетранспортери.

Виробник наголосив, що у HENSOLDT є багаторічний досвід розробки радіолокаційних систем і компанія "активно просуває подальший розвиток ключових технологій у цій галузі".

Системи Patriot для України - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після однієї з розмов з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Пізніше Трамп повідомив, що готується відправка 17 систем Patriot в Україну.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot найближчими тижнями. За його словами, зараз триває узгодження деталей між міністерствами оборони США і Німеччини.

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