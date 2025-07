Сіє ґрунт під проукраїнські бунти: Путін довів Донецьк і Бердянськ до катастрофи

Головне:

Політичний оглядач Іван Яковина звертає увагу, що великі блогери РФ починають навперебій визнавати катастрофу. А також говорити про те, що без води тимчасово окуповані території пропадають і що, мовляв, "ми готуємо ґрунт для виникнення проукраїнських бунтів на цих територіях".

Яковина зазначає, що ті регіони України, які потрапляють під владу Росії, повертаються в середньовіччя, стоять напівзруйнованими, там немає води, немає опалення.

"Воду вони не можуть запустити, каналізацію вони розучилися запускати, потім ще й світло почне відключатися. Тобто, головний зміст путінської Росії - це деградація і залиті лайном напівзруйновані міста, і більше нічого. Нічого іншого вона запропонувати тим, кого намагається під себе підім'яти, не може," - заявив він .

Дефіцит води в Донецькій області та Бердянську спричинило те, що Ханженківське водосховище, основне джерело питної води для окупованої Донецької області, обміліло, а водовід "Дон-Донбас" досяг критично низького рівня. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Він підтвердив, що Ханженківське водосховище на річці Кринка, повністю обміліло.

Крім того, навіть "адміністрації" так званої "Донецької народної республіки" (ДНР) довелось визнати, що водовід "Дон-Донбас" досяг критично низького рівня води. Саме він забезпечує окуповану Донецьку область третиною її водопостачання

Російська газета "Комсомольська правда" теж видала статтю, у якій йшлося про те, що окупована Донецька область знаходиться на межі водного колапсу та отримує лише 30 відсотків необхідного водопостачання. Окрім цього, журналісти газети заявили, що невстановлена "аварія" на Бердівському водоводі призвела до припинення централізованого водопостачання окупованого Бердянська Запорізької області.

Аналітики роблять висновки, що антисанітарні умови можуть призвести до кризи охорони здоров'я на ТОТ.

"Водна криза є прямим наслідком російської окупації та російських військових дій. Росія не лише поширює цю кризу через окупацію України, але й постійно не дотримується своїх міжнародно-правових зобов'язань як воююча держава-окупант щодо захисту здоров'я населення, яке вона окупує", - резюмують аналітики.

Не так давно гауляйтер тимчасово окупованого країною-агресоркою Росією Донецька Денис Пушилін озвучив плани Путіна щодо окупованих територій України. Він заявив, що РФ не буде відновлювати більшість населених пунктів Донецької області, які зруйнували окупанти, адже це "економічно недоцільно".

Згодом жителі Донецька вийшли з терміновим зверненням до Путіна. Мешканцям тимчасово окупованих територій набридла постійна відсутність води.

Окрім цього, на початку липня дрони СБУ уразили тилову базу РФ біля Донецька. В рамках операції було уражено склади боєприпасів РФ.

