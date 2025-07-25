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Сіє ґрунт під проукраїнські бунти: Путін довів Донецьк і Бердянськ до катастрофи

Даяна Швець
25 липня 2025, 09:43
2621
З кожним днем водна криза на тимчасово окупованих територіях України стає все гіршою і призводить до антисанітарних умов життя.
Путин, ВОТ, ТОТ, вода
РФ довела ТОТ до катастрофи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

  • На окупованій Донеччині та в Бердянську гостра нестача питної води
  • Ханженківське водосховище обміліло, а водовід "Дон-Донбас" досяг критично низького рівня
  • Росія сама собі готує підґрунтя для виникнення проукраїнських бунтів на ТОТ

Політичний оглядач Іван Яковина звертає увагу, що великі блогери РФ починають навперебій визнавати катастрофу. А також говорити про те, що без води тимчасово окуповані території пропадають і що, мовляв, "ми готуємо ґрунт для виникнення проукраїнських бунтів на цих територіях".

"Загалом, росіяни дуже сильно б’ють на сполох через те, що там відбувається. Але знову ж таки, звісно, влада цим не займається, тому що для того, щоб займатися цією проблемою, потрібно виділяти дуже великі гроші, а гроші виділяти ніхто не хоче, відповідно, така ситуація триватиме й надалі", - заявив він NV.

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Яковина зазначає, що ті регіони України, які потрапляють під владу Росії, повертаються в середньовіччя, стоять напівзруйнованими, там немає води, немає опалення.

"Воду вони не можуть запустити, каналізацію вони розучилися запускати, потім ще й світло почне відключатися. Тобто, головний зміст путінської Росії - це деградація і залиті лайном напівзруйновані міста, і більше нічого. Нічого іншого вона запропонувати тим, кого намагається під себе підім'яти, не може," - заявив він .

Дефіцит води в Донецькій області та Бердянську спричинило те, що Ханженківське водосховище, основне джерело питної води для окупованої Донецької області, обміліло, а водовід "Дон-Донбас" досяг критично низького рівня. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики проаналізували заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. Він підтвердив, що Ханженківське водосховище на річці Кринка, повністю обміліло.

Крім того, навіть "адміністрації" так званої "Донецької народної республіки" (ДНР) довелось визнати, що водовід "Дон-Донбас" досяг критично низького рівня води. Саме він забезпечує окуповану Донецьку область третиною її водопостачання

Російська газета "Комсомольська правда" теж видала статтю, у якій йшлося про те, що окупована Донецька область знаходиться на межі водного колапсу та отримує лише 30 відсотків необхідного водопостачання. Окрім цього, журналісти газети заявили, що невстановлена "аварія" на Бердівському водоводі призвела до припинення централізованого водопостачання окупованого Бердянська Запорізької області.

"Український Національний центр опору повідомив, що росія знищила систему водопостачання під час окупації окупованої Донецької області та так і не побудувала нову, а це означає, що багато районів окупованої Донецької області отримують воду лише кілька годин кожні три дні. Відсутність доступу до води змушує мешканців окупованої України вдаватися до крайніх та антисанітарних методів адаптації. Олег Царьов, колишній український політик, який живе в окупованому Криму через свою проросійську діяльність, заявив 21 липня, що люди в окупованій Донецькій області часто кладуть поліетиленовий пакет у туалет і викидають його після використання, оскільки через нестачу води неможливо змити туалет", - зазначають в ISW.

Аналітики роблять висновки, що антисанітарні умови можуть призвести до кризи охорони здоров'я на ТОТ.

"Водна криза є прямим наслідком російської окупації та російських військових дій. Росія не лише поширює цю кризу через окупацію України, але й постійно не дотримується своїх міжнародно-правових зобов'язань як воююча держава-окупант щодо захисту здоров'я населення, яке вона окупує", - резюмують аналітики.

Ситуація на окупованих територіях - що відомо

Не так давно гауляйтер тимчасово окупованого країною-агресоркою Росією Донецька Денис Пушилін озвучив плани Путіна щодо окупованих територій України. Він заявив, що РФ не буде відновлювати більшість населених пунктів Донецької області, які зруйнували окупанти, адже це "економічно недоцільно".

Згодом жителі Донецька вийшли з терміновим зверненням до Путіна. Мешканцям тимчасово окупованих територій набридла постійна відсутність води.

Окрім цього, на початку липня дрони СБУ уразили тилову базу РФ біля Донецька. В рамках операції було уражено склади боєприпасів РФ.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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